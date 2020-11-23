Японские СМИ: «тихое» наращивание японской военной мощи растет – теперь на очереди и экспорт японских вооружений

Японские СМИ сообщают, что вслед за наращиванием собственной военной мощи Япония приступает и к экспорту японской военной техники за рубеж, в частности, боевых кораблей в Индонезию, а станций РЛС - на Филиппины. В Японии не скрывают, что цель таких шагов – усиление японского влияния в Азии и мире. Японские читатели сомневаются.

Как сообщает популярный японский новостной портал Yahoo News Japan со ссылкой на ряд крупных японских изданий, среди которых газета Yomiuri Shimbun, информационное агентство Jiji Tsushin, газета Okinawa Times, специализированный сайт по морской технике Norimono News и другие, с 4 ноября нынешнего года между правительством Японии и правительством Индонезии ведутся переговоры о поставках в эту страну японской военно-морских вооружений.

Скорее всего, речь идет о новейших фрегатах класса "Кумано" типа 30 FFM. Второй боевой корабль этой серии только что 19 ноября сошел со стапелей верфи компании Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd в Окаяме. Первый фрегат типа 30FFM, который пока еще не получил наименования, достраивается на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки. Его собирались спустить на воду в ноябре, но из-за пандемии коронавируса церемонию пришлось отложить.

Судя по данным Mitsubishi, это серьезная техника. Корабль выполнен по технологии "стэлс" и малозаметен для противника. Полное водоизмещение фрегата 30FFM составит около 5500 тонн, длина корпуса - 132,5 метра, ширина - 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, он сможет развивать скорость свыше 30 узлов. Заявленная численность экипажа - 90 человек, что говорит о высоком уровне автоматизации на борту.

Корабли планируют вооружить 127-мм артустановкой Mk.45 от BAE Systems, ракетной установкой вертикального пуска Mk.41, противокорабельными ракетами "Тип-17" с дальностью поражения до 400 км, 324-мм торпедами "Тип-12", минами и дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами.

Пока министерство обороны Японии заказало два таких корабля, но, как сообщается, нарастить их производство не представит проблем.

В японском правительстве и министерстве обороны не скрывают, что планируемый экспорт военно-морской техники в Индонезию - чрезвычайно важный элемент повышения военно-политической роли Японии в Индо-Тихоокеанском регионе. Эту задачу провозгласил и японский премьер-министр Суга в ходе только что состоявшегося визита по странам АСЕАН и видео-конференции с лидерами стран региона. В публикациях японских СМИ, в частности, в статье Yomiuri Shimbun "Экспорт японского оружия - важный внешнеполитический инструмент страны" содержится и мысль о том, "что в случае успеха экспорт военных кораблей в страны ЮВА явится серьезным сдерживающим фактором в отношении Китая". А Okinawa Times отмечает, "что не случайно в качестве первого объекта такого экспорта выбрана Индонезия, имеющая серьезные территориальные споры с Китаем, Сингапуром и Филиппинами".

Не забывают японские власти и об интересах национальной промышленности. Как пишет в своем материале Norimono News, "кроме задачи сдерживания Китая экспорт японского вооружения поможет решить и задачи защиты и выживания японского военно-промышленного комплекса в условиях, когда в Индо-Тихоокеанском регионе поставки военной техники практически полностью монополизированы Америкой".

Все издания практически в один голос указывают и на проблемы, стоящие на пути открытия и последующего наращивания экспорта японских вооружений.

Первая группа проблем относится к недостатку пока у Японии опыта проведения таких сделок. Пока этот опыт ограничивается подписанным в августе 2020 года контрактом на поставку Филиппинам четырех установок раннего радиолокационного обнаружения японского производства. Но здесь на стороне Японии высокий престиж ее техники и высоких технологий, делающие ее оружие привлекательным в регионе.

Вторая группа причин - это ограничения, накладываемые на экспорт японских вооружений специальным постановлением правительства Японии от 1 апреля 2016 года "Принципы осуществления передачи военной техники третьим странам", где в отношении военных кораблей содержится условие, что это могут быть лишь суда, используемые в целях "наблюдения", "контроля", "спасательных операций", "сопровождения" и "траления". В то же время, японские СМИ указывают на то, что эти ограничения вполне можно обойти, если трактовать назначения кораблей расширительно. Например, функции фрегатов всегда можно подвести под задачи "наблюдения".

Кроме того, экспортировать корабли можно и без вооружений, которые вполне могут быть смонтированы в стране-контрагенте. Ряд японских СМИ отмечает, что в случае Индонезии речь идет не только об экспорте, но в дальнейшем и совместном производстве фрегатов FFM. По данным Yomiuri Shimbun, весь проект поставки военно-морской техники Индонезии может включать в себя экспорт 4 фрегатов класса"Кумано" 30FFM из Японии и строительства еще 4 таких фрегатов в Индонезии.

С Индонезией определенную сложность составляет и то, что военно-морской флот страны уже имеет 2 современных ракетных фрегата собственного производства (по голландскому проекту) типа "Р. Е. Мартадината" (2865 тонн) и 5 списанных голландских устаревших фрегатов типа "Ахмад Яни" 1960-х годов постройки. Поэтому Индонезии нужно изыскивать дополнительные средства для покупки японских кораблей.

Как указывают в японских СМИ, вопрос о финансах в предстоящей сделке вообще относится к разряду весьма сложных. Свободных средств у Индонезии нет. И тут, по сообщению Okinawa Times, пригодился бы опыт российско-индонезийских военных сделок. И в Японии, и в Индонезии указывают на успешную реализацию последней сделки по приобретению российских истребителей Су-35 на бартерной основе - в обмен на ликвидные нефть и кофе-бобы. Не исключено, что в возможной японско-индонезийской сделке тоже могут быть применены офсетные технологии.

В любом случае, Япония настолько заинтересована в продвижении своего вооружения как важного элемента военно-политической стратегии, что по данным японских СМИ, могла бы даже рассмотреть возможность поставки в Индонезию устаревших ракетных фрегатов (по японской классификации эскортных кораблей) типа "Абукума" в количестве 6 единиц, возраст которых составляет от 27 до 31 года. Они все равно значительно новее голландских фрегатов типа "Ахмад Яни", которым уже более 60 лет. Индонезийцы намекают на желательность безвозмездного их получения. Однако в японском правительстве полагают такой способ передачи японской военной техники невыгодным.

В любом случае, Япония не намерена останавливаться в продвижении своих вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. Yomiuri Shimbun упоминает что на прошедшей в ноябре 2019 года военно-промышленной выставке "DSEI JAPAN 2019" японский военно-промышленный комплекс заявил о своих планах по расширению линейки военных кораблей типа FFM с упором на их "миниатюризацию" с учетом того, что в странах региона имеется большой спрос на сторожевики, корабли охранения и береговой охраны.

Yahoo News Japan сообщает о том, что в настоящее время в Японии разрабатываются проекты новых сторожевых кораблей с технологией "стелс" водоизмещением 1500-2000 тонн. Они будут более универсальны по своим функциям, чем даже фрегаты устаревших типов и, как полагают, вызовут большой интерес в странах региона.

Комментарии японских читателей

shu

Индонезия - сложный партнер, но ее выбор для поставок японского вооружения правилен. Во-первых, Индонезия все-таки страна демократического мира. Во-вторых, она настороженно к Китаю. Ну, а в-третьих - вдоль берегов Индонезии и в ее проливах проходят важнейшие коммуникации, по которым Япония получает с Ближнего Востока нефть. Да и сама Индонезия является важным источником углеводородов. Так что выбор Японии для укрепления своей роли в Индо-Тихоокеанском регионе правильный!

kei

В Азии нужно еще обратить внимание на Индию! Вот где огромный рынок для японских вооружений! И партнеры мы хорошие! И антикитайские настроения в Индии сильны!

Япония, быстрей продвигай свои вооружения в Индию!

kaz

Всецело поддерживаю выход Японии со своими высокотехнологичными вооружениями на рынки союзных и дружественных стран! Но партнеров нужно выбирать надежных, таких, от которых наши новейшие разработки не утекали бы в стан противников. Индонезия вполне ли этому критерию соответствует?

nuk

Правильно, Японии нужно привлекать потенциальных покупателей нашего оружия из окружающих стран офсетными программами. В том числе и бартером на с/х продукцию, которой в этих странах много. Так мы будем укреплять свои позиции и свой имидж в регионе!

sky

С Индонезией нужно вести себя осторожнее. Это глубоко религиозная страна, к тому же не очень крепко держащая свое слово. С оплатой поставок вооружений может и обмануть. Ведь был уже печальный опыт, когда она сорвала планы экспорта им нашей технологии "Син-кансена".

bmd

В отношениях с Индонезией нужно учитывать, что она сильно заигрывает с Китаем и Россией. Нужно проявлять осторожность!

mar

Японии нужно учиться у Германии и Швеции. Тоже вроде декларируют свои мирные намерения, а военно-морские вооружения экспортируют в большом количестве! Разве плохо?

Японии тоже нужно развивать свой ВПК. Я за развитие экспорта японских вооружений!

kon

Индонезия, может и хорошо! Но Японии нужно смотреть шире и глубже. У нас же под боком Тайвань! Почему не продавать оружие ему?!

samurai

Думаю, ничего хорошего не получится. Япония не имеет опыта в поставках вооружений и завысит цену. А у Индонезии больших денег нет. С ней нужно думать не о деньгах, а о политических выгодах.

ndj

Эта затея, как всегда, окажется для нас провальной. Японские политики ни на что хорошее не способны!

gon

Индонезии доверять нельзя. Как только наши военные секретные технологии окажутся у нее, они моментально попадут в Китай!