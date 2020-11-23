Наемники участвовали в боях в Карабахе на армянской стороне, у Азербайджана есть доказательства - президент

Баку. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан располагает множеством фото- и видеодокументов, свидетельствующие об участи в боях иностранных наемников на стороне непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Армения активно использовала иностранных наемников. У на есть множество фото- и видео- документов свидетельствующие об участи в боях иностранных наемников на стороне Армении, среди которых есть граждане Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. Часть этих граждан армянского происхождения, другая нет. Но это не меняет сути вопроса, так как участие иностранных наемников на стороне Армении, конечно же, недопустимо", - заявил Алиев в субботу в Баку на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Не смотря на это, итоги военной операции всем известны. Азербайджанская армия одержала великолепную победу, и таким образом мы перешли в стадию политического урегулирования. Вчера Азербайджанская армия вошла в город Агдам и часть Агдамского района бывшего под оккупацией. Таким образом, условия Заявления выполняются", - сказал глава государства.

Алиев также отметил, что Азербайджан приветствует размещение миротворческих сил России в Карабахе.

"Эта миссия активно сотрудничает, с нашими соответствующими структурами и как нам известно, и со структурами Армении. Считаю, что это важный фактор для стабилизации ситуации и с момента подписания Заявления не было серьезных нарушений режима прекращения огня, уверен и не будет", - сказал Алиев.

"Мы также приветствуем активные переговоры между Россией и Турцией о создании центра наблюдения за прекращением огня на территории Азербайджана. Считаем, что это очень важный элемент для укрепления стабильности и безопасности в регионе. Мы благодарим руководство Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана за участие в создании предпосылок для прекращения боевых действий. И Россия, и Турция - для нас две дружественные страны, два наших соседа - будут участвовать в соблюдении режима прекращения огня и его контроле. Это свидетельствует об усилении формата взаимодействия между нашими двумя соседними странами, а также в рамках регионального сотрудничества. Я надеюсь, что наши планы по прекращению огня и нормализации отношений с Арменией - если они будут положительно восприняты Арменией - могут создать новые условия для сотрудничества, стабильности и безопасности в регионе. Это принесет пользу всем", - подчеркнул Алиев.

Азербайджан 27 сентября начал наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Согласно пунктам заявления, в Нагорном Карабахе разворнут российский миротворческий контингент.