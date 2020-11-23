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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны РФ в Ереване призвал обеспечить строгий контроль за соблюдение перемирия в Карабахе

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Российский миротворец на лачинской дороге в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на лачинской дороге в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Ереван. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном призвал обеспечить строгий контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Главное, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим", - сказал Шойгу.

"Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким", - заявил российский министр.

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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