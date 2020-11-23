Глава Минобороны РФ в Ереване призвал обеспечить строгий контроль за соблюдение перемирия в Карабахе

Ереван. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном призвал обеспечить строгий контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Главное, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим", - сказал Шойгу.

"Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким", - заявил российский министр.