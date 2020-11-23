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РИА Новости

Посмотрели – прослезились. Состояние боевых самолетов "ужасно", пишут СМИ

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Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham

МОСКВА, 21 ноября/ Радио Sputnik. Счетная палата правительства США (GAO) опубликовала доклад о "плачевном", по мнению аудиторов, техническом состоянии военной авиации и расходах на ее эксплуатацию.

Согласно приведенным данным, из 46 типов авиатехники около половины не достигают заданных показателей готовности, сообщает телеканал "Звезда".

Как уточняет портал The Drive, предоставивший информацию, GAO проверяла годовые коэффициенты для разных типов самолетов, а не полные показатели выполнения полетов. В первом случае техника считается пригодной, если может выполнять хотя бы одну из назначенных задач.

Лучше всего, по мнению GAO, обстоят дела у морских самолетов-разведчиков EP-3E Aries II и летающих командных пунктов E-6B Mercury.

Фронтовые истребители F-15E Strike Eagle демонстрировали достижение показателей готовности лишь в половине случаев.

Еще 17 типов воздушных судов, включая стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, укладывались в установленные нормативы хотя бы один раз за минувшие девять лет.

Бомбардировщики B-1B и истребители F-22 Raptor вообще не достигали необходимого уровня боеготовности, заключили американские аудиторы.

Ранее радио Sputnik сообщало о том, что США представили проект оборонного бюджета.

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
E-6 Mercury
F-15
F-22
ЕР-3
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