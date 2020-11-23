Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Горная десантно-штурмовая дивизия ВДВ России, которая дислоцируется в Южном военном округе, 25 ноября получит шесть десятков боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", сообщает министерство обороны РФ.

"25 ноября 2020 года - поступление около 60 новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение десантно-штурмового соединения ВДВ (г. Новороссийск, г. Ставрополь)", - сказано в сообщении, размещённом на сайте военного ведомства.

На 25 ноября планируется "церемония передачи батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ, в которой примут участие представители командования рода войск, завода-изготовителя и военнослужащие соединения", говорится в пресс-релизе.

Согласно открытым данным, в Новороссийске размещён штаб и ряд воинских частей 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной), в Ставрополе - один из полков соединения.

БМД-4М - модернизированная боевая машина десанта четвёртого поколения. Это модернизированной версия БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. БМД-4М оснащена боевым модулем "Бахча-У", который практически полностью унифицирован с вооружением БМП-3. Вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку 2А72, спаренный 7,62-мм ПКТ, ПТУР "Аркан".