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Интерфакс-АВН

Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны

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Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М
Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Горная десантно-штурмовая дивизия ВДВ России, которая дислоцируется в Южном военном округе, 25 ноября получит шесть десятков боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", сообщает министерство обороны РФ.

"25 ноября 2020 года - поступление около 60 новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение десантно-штурмового соединения ВДВ (г. Новороссийск, г. Ставрополь)", - сказано в сообщении, размещённом на сайте военного ведомства.

На 25 ноября планируется "церемония передачи батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ, в которой примут участие представители командования рода войск, завода-изготовителя и военнослужащие соединения", говорится в пресс-релизе.

Согласно открытым данным, в Новороссийске размещён штаб и ряд воинских частей 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной), в Ставрополе - один из полков соединения.

БМД-4М - модернизированная боевая машина десанта четвёртого поколения. Это модернизированной версия БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. БМД-4М оснащена боевым модулем "Бахча-У", который практически полностью унифицирован с вооружением БМП-3. Вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку 2А72, спаренный 7,62-мм ПКТ, ПТУР "Аркан".

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Страны
Россия
Продукция
2А72
БМД-3
БМД-4
БМП-3
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
23.11.2020 04:38
Группа ученых из России и Китая, информирует comandir.com. сумели поднять скорость горения CL 20 путем добавления к нему окислителя N2O4. Это очень мощный окислитель, который широко используется в ракетной технике. Из полученной смеси путем кристаллизации был получен новый CL 20, уже с захваченными молекулами окислителя.
Проведенные опыты по сжиганию нового вещества обнаружили лучшие показатели по скорости горения, а значит и по повышению мощности взрыва. По их заверениям мощность взрыва 1 кг нового вещества эквивалентна 20 кг взрыва тротила. Новый способ внедрения в молекулу вещества окислителя науке не известен и получен впервые.
http://comandir.com/2020/10/24/366768-samaya-moshhnaya-ne-yadernaya-vzryvchatka-stala-eshhe-silnee.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Теоретически 13кг 100мм ОФС равнозначен 203мм снаряду 110кг.
ВДВ получили  два дивизиона "Пион-Нео", авиадесантируемые и плавающие. РОЭ сможет торговать новыми боеприпасами заместо газа и нефти с углем.
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