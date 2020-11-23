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Интерфакс-АВН

Армения всегда чувствовала поддержку России - премьер

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: militarynews.ru

Ереван. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - В период войны в Нагорном Карабахе Армения всегда чувствовала поддержку России, заявил в субботу глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Во время войны мы всегда чувствовали поддержку России, президента и премьер-министра России, Вашу личную поддержку", - сказал Пашинян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, слова которого приводит пресс-служба правительства Армении.

По словам Пашиняна, до войны был трудный этап, "но сейчас более трудные времена, и мы надеемся, что в этот период сможем углубить наше сотрудничество с Россией, в том числе в сфере безопасности".

"И не только в сфере безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества", - подчеркнул премьер Армении.

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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