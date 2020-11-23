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Известия.ru

Руководство Пентагона введет для сотрудников новые ограничения из-за коронавируса

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Michael Reynolds

Новые ограничения для нескольких тысяч сотрудников министерства обороны США будут введены на следующей неделе связи с высокими темпами распространения COVID-19. Об этом в пятницу, 20 ноября, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, об этом решении объявят в следующий четверг, 26 ноября.

В рамках ужесточения правил доля сотрудников, работающих непосредственно в Пентагоне, будет снижена с 80% до 60% от общей численности. Отмечается, что руководство также начнет поощрять всех сотрудников к работе в дистанционном формате и максимально возможному использованию отпусков по болезни.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что из-за ситуации с распространением коронавируса ввели комендантский час в американском штате Калифорния.

14 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса станет доступной для населения страны в апреле следующего года.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 11,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 254,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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