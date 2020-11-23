Казахстан намерен выйти из соглашения с РФ о взаимодействии при ракетных пусках из района Домбаровский

Нур-Султан. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Казахстан не намерен становиться участником межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области РФ, которое предусматривает использование земельного участка на территории республики в качестве района падения отделяющихся частей ракет.

Соответствующее постановление правительства Казахстана от 19 ноября текущего года опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики.

"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить правительство Российской Федерации о намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей, совершенного в Астане 15 октября 2015 года", - говорится в правительственном документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.