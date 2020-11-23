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Интерфакс-АВН

Структурная реформа в ДОСААФ России даёт положительные результаты - председатель

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DOSAAF
ДОСААФ России.

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту идёт структурная реформа, первые положительные результаты уже есть, в частности, возросли показатели подготовки специалистов по военно-учётным специальностям, сообщил "Интерфаксу" в пятницу председатель ДОСААФ Александр Колмаков.

"Есть уже результаты этой работы. Так, к примеру, степень завершения плана подготовки в 2020 году превышает показатели аналогичных периодов 2018 и 2019 годах на 5% и 4,3%, соответственно, и по состоянию на середину ноября составляет 94,5% при плане на 2019-2020 учебный год 26 813 специалистов", - сказал Колмаков.

Он отметил, что в 2020 году впервые в постсоветской истории возрождена подготовка по военно-учетным специальностям в Севастополе и Чеченской Республике. Возобновлена подготовка в Краснодаре, которая была прекращена в начале 2000 годов.

"Такая тенденция, направленная на возобновление подготовки специалистов в местах компактного размещения призывного контингента, будет реализовываться и далее", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что два дня назад, 18 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл заседание Наблюдательного совета ДОСААФ.

"В ходе заседания, в частности, обсуждались итоги деятельности ДОСААФ России за период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. В это время организация приступила к реализации структурной реформы. Он направлена в первую очередь на оптимизацию образовательных учреждений и управленческих процессов, укрупнение, сокращение неэффективных и создание новых организаций в целях расширения географии их присутствия", - сообщил председатель ДОСААФ.

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2020-й год
Военные учения
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