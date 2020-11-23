При содействии межведомственного координационного штаба на родину вернулось свыше двух миллионов сирийских граждан - Минобороны РФ

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Межведомственный координационный штаб, созданный на базе Минобороны России, содействовал возвращению на родину свыше двух миллионов сирийских граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Безусловно, важнейшей и комплексной межведомственной задачей является укрепление позиций нашей страны на международной арене. Во многом благодаря эффективной работе межведомственного координационного штаба, созданного на базе Минобороны, в родные места смогли вернуться более двух миллионов сирийских граждан", - сообщил Мизинцев на конференции в пятницу.

Показательным примером этой работы, сказал генерал, стало проведение в Дамаске международной конференции по возвращению сирийских беженцев.

"Несмотря на активное противодействие США и их европейских союзников, в конференции приняли участие представители двадцати семи государств, Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста", - отметил Мизинцев.

По его словам, с российской стороны участвовали 226 представителей от тридцати трех федеральных органов исполнительной власти и организаций. В ходе форума заключены российско-сирийские соглашения по ключевым направлениям сотрудничества. По результатам конференции подписано и опубликовано итоговое заявление, в котором впервые публично зафиксирована готовность сирийского государства всемерно содействовать возвращению вынужденных переселенцев в родные места.

"Кропотливая подготовительная работа, проведенная в межведомственном формате во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами Сирии, позволила "пробить" информационный бойкот западных стран. До международной общественности удалось довести объективную информацию о реальной ситуации с сирийскими беженцами", - подчеркнул военачальник.

Он сообщил, что в рамках форума проведено 12 гуманитарных акций, распределено более семидесяти восьми тонн продуктов питания, лекарственных средств и предметов первой необходимости.