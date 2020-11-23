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Интерфакс-АВН

Минобороны создало закрытое информационное пространство для обсуждения вопросов обороны с субъектами Федерации - Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/ТАСС

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные с помощью системы "Портал" создали закрытое информационное пространство для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С субъектами Российской Федерации налажен информационный обмен через систему "Портал". Это впервые позволило создать конфиденциальное единое информационное пространство между различными уровнями государственной власти", - сказал он на межведомственной научно-практической конференции.

Шойгу отметил, что система межведомственного взаимодействия выдержала испытания событиями 2020 года и получила дальнейшее развитие. По его словам, выработаны новые формы и методы взаимодействия, "достигнут более качественный уровень оперативности и слаженности".

Борьбу с коронавирусом министр назвал задачей государственной важности и напомнил о построенных в регионах и успешно работающих многофункциональных медицинских центрах, и развернутых в очагах заражения мобильных госпиталях.

"Помимо этого, в работе с региональными властями успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. Выполнение такого широкого спектра задач потребовало согласованных подходов и инициативных действий органов государственной власти", - добавил Шойгу.

Кроме того, министр рассказал, что большое внимание уделяется реализации госпрограммы вооружения, выполнение которой мониторится ежедневно, и развитию системы военно-патриотического воспитания молодёжи.

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