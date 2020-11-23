Число ежедневных вызовов в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" выросло вдвое за прошедший год - гендиректор

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Количество вызовов в сутки, поступаемых по системе "ЭРА-ГЛОНАСС", за год выросло вдвое, сообщили гендиректор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский.

"По сравнению с прошлым годом в среднем число вызовов увеличилось вдвое и превышает сейчас 17 тысяч в сутки", - сказал Милашевский на X Международном конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Кроме этого, по его словам, в два раза выросло число вызовов, требующих помощи экстренных служб. "Сегодня таких вызовов в среднем приходит более 200", - отметил Милашевский.

При этом 74% из них поступают в автоматическом режиме, то есть в такой ситуации, где пассажир и водитель не в состоянии самостоятельно вызвать помощь на место ДТП.

В ноябре пресс-служба АО "ГЛОНАСС" сообщила, что общее число вызовов поступивших в систему достигло 8 млн.

Как ранее сообщали в пресс-службе, 7-миллионный вызов был принят в августе 2020 года.