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Главред (Украина): генерал США назвал страну Евросоюза, которой по силам остановить Россию

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Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес
Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Эта страна является главным союзником США и единственным государством, которое способно изменить действия России на международной политической арене, считает бывший командующий американскими Сухопутными силами в Европе Бен Ходжес. Украина, Турция и другие страны Черноморского региона могут этому поспособствовать.

Украина, Турция, Болгария, Грузия, Румыния и Молдова могут остановить Россию в Черном море, утверждает Бен Ходжес

Германия является главным союзником США и единственным государством, которое способно изменить действия России на международной политической арене. Украина, Турция и другие страны Черноморского региона могут этому поспособствовать.

Такое заявление сделал бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес в интервью изданию ЦензорНет.

По его словам, страны Черноморского региона, среди которых Украина, Турция и Грузия, могут повлиять на поведение России в Черном море. Они должны признать, что проход суден из аннексированного Крыма вне закона.

"Если объединить усилия Румынии, Украины, Грузии, Болгарии, Молдовы, Турции… и если они вместе последовательно будут привлекать РФ к ответственности за ее нарушения в Черном море, это изменит российский нарратив. Надо четко и совместно признать, что все суда, выплывающие из порта в Крыму, являются незаконными…", - считает военный.

При таком сценарии ключевую роль может сыграть Германия - единственное государство, способное повлиять на Москву.

"И здесь важную роль может сыграть Германия. Для меня Германия - это ключевой союзник США и единственная страна, которая может изменить поведение Кремля", - подчеркнул Бен Ходжес.

Германия - Россия новости

- Летом депутат немецкого бундестага от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт заявил, что Европе следует вернуться к обсуждению политической повестки, о которой говорили в 1990-х годах. Речь идет о возможности присоединения России к НАТО.

- 12 октября Евросоюз по инициативе Германии и Франции ввел санкции против ряда российских чиновников, которые, по версии Берлина, причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального химическим веществом Новичок.

- 12 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о введении Москвой ответных санкций против Берлина и Парижа. Дипломат анонсировал ограничительные меры против немецких и французских чиновников.


Андрей Ганжа

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