США и Узбекистан намерены продолжить сотрудничество в военной сфере - Пентагон

США обещали и впредь поддерживать суверенитет и независимость Узбекистана

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - О готовности к продолжению развития сотрудничества в военно-технической области заявили на встрече в Вашингтоне исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Министр Камилов выразил признательность Соединенным Штатам за постоянную поддержку модернизации обороны Узбекистана. Исполняющий обязанности госсекретаря Миллер и министр Камилов подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны "выразили готовность продолжать тесное взаимодействие по таким вопросам, как борьба с терроризмом, безопасность границ и наращивание потенциала оборонных ведомств".

Миллер встретился с Камиловым, "чтобы подтвердить стратегическое партнерство в области безопасности между Соединенными Штатами и Узбекистаном". Он также "приветствовал усилия Узбекистана по содействию внутриафганским мирным переговорам", сообщило минобороны США.

И.о министра "поблагодарил Узбекистан за его ведущую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать суверенитет и независимость Узбекистана, работать со странами региона для решения общих проблем безопасности", говорится в сообщении Пентагона.