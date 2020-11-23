Le Point (Франция): вооруженные силы в Арктике — почему Россия обходит всех на 10 лет

Ситуация в Арктике — того, как пропаганда побеждает разум. Много раз эту холоднейшую часть планеты Земля объявляли зоной сотрудничества. И вот теперь из-за событий в субтропическом Крыму она объявлена зоной возможной агрессии России. И на маневрах НАТО имитируется защита от «сушек» и «мигов», а ледоколы РФ рассматриваются как источник угрозы.

Россия, Америка, Китай и Европа - мировые державы продвигают свои фигуры на арктической шахматной доске, чтобы не упустить момент таяния льдов.

Вокруг стоит невыносимый шум: в аэропорту норвежского Бодо у границы полярного круга десятки норвежских, немецких, французских и американских истребителей стоят со включенными двигателями в ожидании отмашки на взлет. Затем они с оглушительным грохотом проносятся перед удивленными взглядами пассажиров небольшого лайнера, который спокойно дожидается своей очереди занять полосу.

На дворе июнь 2019 года, разгар военных учений Arctic Challenge: сотни единиц воздушной техники членов и партнеров НАТО отрабатывают массированные авиаудары в регионе. Каждый день летчики поднимаются в небо над Норвегией, Швецией и Финляндией (три страны-организатора), чтобы принять участие в боях синей команды союзников и красной команды противников.

На борту французского разведывательного самолета Awacs, настоящего технологического чуда радарной техники, на экранах видна россыпь красных точек, а также синие точки, которые готовы броситься на перехват. "Лавина!" - объявляет массовое наступление молодой оператор наблюдения. Ее коллега сообщает о том, что одна из машин противника - Су-35. На ее перехват устремляются два немецких Eurofighter.

Запах холодной войны

От учений веет холодной войной: красным приписывают характеристики Су и МиГ, хотя на самом деле их изображают американские F-15, шведские Gripen, а также французские Rafale и Mirage 2000. Как и практически все военные учения в регионе, Arctic Challenge симулирует столкновение России и Запада, которое стало возможным после вторжения Владимира Путина в Крым в 2014 году.

В 2018 году в Норвегии и Исландии прошли крупнейшие за десять лет натовские учения Trident Juncture: 45 000 военных из 31 страны отрабатывали "сценарий коллективной обороны". Что касается России, в 2017 году в учениях "Запад" участвовали от 40 000 до 70 000 военных, а учения "Восток" в 2018 году стали вообще крупнейшими в истории страны: 300 000 солдат, 36 000 единиц бронетехники, около 1 000 летательных аппаратов и 80 кораблей. Присутствовала в сценарии учений и существенная арктическая составляющая.

"Почти что монополия"

Но, если не считать учений, развернутые в регионе силы невелики. "Арктика остается почти что монополией России", - говорит нам представитель французских властей. Тому есть веская причина: экстремальные погодные условия становятся очень серьезным препятствием, и одних денег недостаточно, чтобы по щелчку пальцев высадить там десантников или создать базу.

"Только Россия может действовать по всему периметру зоны: в настоящий момент она может развернуть силы в любой точке Арктики в течение 48-72 часов, а также намерена уменьшить это время до 24 часов к 2030 году", - говорит Микаа Меред (Mikaa Mered) из Парижского института политических исследований.

77 ледоколов

Этот эксперт по Арктике подчеркивает исключительную боеготовность России: "В некоторых регионах континентальной Сибири холоднее, чем на Северном полюсе, так что они привыкли. Если вы испытываете войска и технику в Сибири при -70 или даже -75°С, то вы без проблем можете действовать при -30 или -40 °С на северном полюсе". Это подтверждает хорошо знакомый с проведением спецопераций французский офицер: "России недавно удалось высадить целую бригаду при -30°С". Для остальных армий мира сейчас это недостижимый подвиг.

Кроме того, это даже не главный козырь России! Она может обеспечить судоходство по всему региону благодаря 77 государственным и частным ледоколам (шесть из них - атомные). К 2030 году в стране будет более 100 ледоколов, в том числе суда нового класса "Арктика", которые смогут прокладывать путь во льду толщиной до 3 метров.

"Балкон" России

Ожидается и появление настоящих мастодонтов, вдвое более мощных ледоколов класса "Лидер", которые должны укрепить доминирующее положение страны. Параллельно с этим Кремль финансирует проект арктической плавучей научной платформы, которая может стать предвестником военного "хаба", разворачиваемого в море с небольшими затратами. Эти базы будут стоить порядка 100 миллионов евро (в 8 раз дешевле ледокола) и смогут принимать вертолеты. Все это поможет России обеспечить оборону региона, который она "считает своим балконом", как говорят в Минобороны.

"Официально Россия опасается американских операций через полюс, но по факту именно у нее имеются там самые широкие возможности", - комментирует французский источник, напоминая, что "часть российского ядерного сдерживания размещена в арктической зоне". Это касается базы подводного флота в Мурманске, у границы с Норвегией и Финляндией.

Геррик Понсе (Guerric Poncet)