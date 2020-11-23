Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с министром обороны Гвинеи вопросы двустороннего военного сотрудничества

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - В Москве состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с государственным министром по делам президента Гвинейской Республики, министром обороны Гвинеи Мохамедом Диане, сообщает в четверг Минобороны России.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров гвинейский руководитель выразил искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Шойгу за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола, а также за вклад в развитие российско-гвинейского военного сотрудничества.