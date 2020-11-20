Шойгу вручил награды на фестивале "Армия России - 2020"

Глава Минобороны РФ отметил роль миротворцев, которые выполняют задачи в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг вручил награды победителям и лауреатам всеармейского фестиваля "Армия России - 2020", отметив роль миротворцев, которые выполняют задачи в Нагорном Карабахе.

"Сегодня мы в седьмой раз собрались на этой замечательной, приятной церемонии награждения офицеров. Не только офицеров - всех тех, кто в течение этого года заслужил право стоять на этой сцене. Чтобы это сделать, многие из вас действительно совершили неординарные поступки", - сказал Шойгу на торжественной церемонии награждения.

"Сейчас, - отметил министр, - наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть абсолютно сосредоточенным, сконцентрированным. Потому что ты выполняешь задачи, которые перед тобой поставило Отечество и которые поставил верховный главнокомандующий Российской Федерации".

Говоря о том, как пришлось решать задачи в 2020 году, который отмечен борьбой с коронавирусной инфекцией, Шойгу сказал, что "министерство обороны, вооруженные силы - это то ведомство, которое не может уйти на самоизоляцию". "И в течение всего этого года мы выполняем свои основные задачи. Естественно, участвовали в жизни страны и в тех сражениях и битвах, которые разворачивались на полях пандемии, так это можно назвать", - сказал министр.

Тысячи военных врачей, отметил он, "участвовали и продолжают участвовать в борьбе с этой заразой". "По всей территории нашей страны и за ее пределами задействованы все, не только наши врачи, но и наши летчики, инженеры и войска РХБЗ, наши институты. Вы знаете о том, что наш 48-й ЦНИИ является одним из разработчиков вакцины, которая на сегодняшний день у нас по праву считается одной из самых эффективных", - подчеркнул Шойгу.

Церемония награждения

Министр поздравил всех, кто вышел на сцену, чтобы получить заслуженные награды, отметив, что "в каждом главкомате, в каждом округе, были те, кто оценивал работу родов, видов, бригад, полков, дивизий, армий, эскадрилий, флотов". "Это люди высокого профессионализма, люди, имеющие огромный опыт", - подчеркнул Шойгу.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении всего года по всей стране. В разных родах войск проводились профессиональные конкурсы и смотры, оценивались итоги годовой работы.

Награждение прошло в 10 номинациях: "Специальная миссия", "Военстрой", "Прорыв в будущее", "Морской волк", "Мужество и честь", "На страже здоровья", "Память сильнее оружия", "Воздушный ас", "Безопасная среда", "Центр управления".