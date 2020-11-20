Войти
ТАСС

Шойгу вручил награды на фестивале "Армия России - 2020"

202
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава Минобороны РФ отметил роль миротворцев, которые выполняют задачи в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг вручил награды победителям и лауреатам всеармейского фестиваля "Армия России - 2020", отметив роль миротворцев, которые выполняют задачи в Нагорном Карабахе.

"Сегодня мы в седьмой раз собрались на этой замечательной, приятной церемонии награждения офицеров. Не только офицеров - всех тех, кто в течение этого года заслужил право стоять на этой сцене. Чтобы это сделать, многие из вас действительно совершили неординарные поступки", - сказал Шойгу на торжественной церемонии награждения.

"Сейчас, - отметил министр, - наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть абсолютно сосредоточенным, сконцентрированным. Потому что ты выполняешь задачи, которые перед тобой поставило Отечество и которые поставил верховный главнокомандующий Российской Федерации".

Говоря о том, как пришлось решать задачи в 2020 году, который отмечен борьбой с коронавирусной инфекцией, Шойгу сказал, что "министерство обороны, вооруженные силы - это то ведомство, которое не может уйти на самоизоляцию". "И в течение всего этого года мы выполняем свои основные задачи. Естественно, участвовали в жизни страны и в тех сражениях и битвах, которые разворачивались на полях пандемии, так это можно назвать", - сказал министр.

Тысячи военных врачей, отметил он, "участвовали и продолжают участвовать в борьбе с этой заразой". "По всей территории нашей страны и за ее пределами задействованы все, не только наши врачи, но и наши летчики, инженеры и войска РХБЗ, наши институты. Вы знаете о том, что наш 48-й ЦНИИ является одним из разработчиков вакцины, которая на сегодняшний день у нас по праву считается одной из самых эффективных", - подчеркнул Шойгу.

Церемония награждения

Министр поздравил всех, кто вышел на сцену, чтобы получить заслуженные награды, отметив, что "в каждом главкомате, в каждом округе, были те, кто оценивал работу родов, видов, бригад, полков, дивизий, армий, эскадрилий, флотов". "Это люди высокого профессионализма, люди, имеющие огромный опыт", - подчеркнул Шойгу.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении всего года по всей стране. В разных родах войск проводились профессиональные конкурсы и смотры, оценивались итоги годовой работы.

Награждение прошло в 10 номинациях: "Специальная миссия", "Военстрой", "Прорыв в будущее", "Морской волк", "Мужество и честь", "На страже здоровья", "Память сильнее оружия", "Воздушный ас", "Безопасная среда", "Центр управления".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
05.12.2016
Шойгу потребовал выполнить все планы Минобороны на год до конца декабря
02.09.2016
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
24.06.2015
Шойгу призвал ДОСААФ провести полную инвентаризацию имущества, потребностей и задач
11.06.2015
Пятая ОТБр в Улан-Удэ получит свыше 500 единиц техники к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»