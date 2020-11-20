Войти
Военно-промышленный курьер

ПРО США направлена против России – МИД РФ

183
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Прошедшие в Тихом океане два дня назад испытания американской ракеты-перехватчика Standard Missile-3 Block II («Стандарт-3» модификации 2А) являются новым подтверждением антироссийской направленности Вашингтона в вопросах противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь призываем американскую сторону серьезно заняться совместным поиском решений накопившихся проблем в сфере безопасности, в том числе связанных с эволюцией глобальной ПРО США», - отметила она, обратив внимание на то, что Москва никогда не отказывалась вести диалог по вопросам противоракетной обороны.

«Требуется искать возможность для конструктивного диалога по вопросам комплексного обеспечения безопасности, а коллегам в Вашингтоне не следует делать ставку на иллюзорный выигрыш в провозглашенном ими соперничестве великих держав», — добавила она.

В этой связи Захарова указала на распространенную Агентством ПРО США информацию о проведении 17 ноября в Тихом океане испытаний, в ходе которых был осуществлен пуск с морской платформы ракеты-перехватчика «Стандарт-3» модификации 2А по цели, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету.

«Это новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах ПРО и ее очевидной антироссийской направленности», — констатировала дипломат.

Она напомнила, что многие годы коллеги в США уверяли Россию, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами «Стандарт», в том числе данной модификации, технически невозможен и что глобальная система ПРО нужна им «исключительно для парирования неких ограниченных региональных угроз».

«Однако нынешние испытания прямо подтверждают лживость американских заверений в ненаправленности глобальной ПРО США против России. Это прямое доказательство и пример того, как Вашингтон манипулировал общественным мнением своей страны, врал международным партнерам и обосновывал свои действия на международной арене под абсолютно надуманными предлогами», - отметила представитель МИД РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
17.04.2015
СМИ: США не переживут ядерной войны с Россией
09.12.2014
США сделали заказ Франции, который в России назвали «компенсацией за «Мистрали»
30.07.2014
Онодэра: продажа «Мистралей» России повлияет на безопасность Японии
06.03.2014
Россия уведомила американских коллег о запуске «Тополя»
01.07.2010
Владимир Путин выступил на Форуме ТВМ-2010 в Жуковском
28.05.2007
Страны НАТО готовы ратифицировать ДОВСЕ, заявляет госдеп США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»