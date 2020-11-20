ПРО США направлена против России – МИД РФ

Прошедшие в Тихом океане два дня назад испытания американской ракеты-перехватчика Standard Missile-3 Block II («Стандарт-3» модификации 2А) являются новым подтверждением антироссийской направленности Вашингтона в вопросах противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь призываем американскую сторону серьезно заняться совместным поиском решений накопившихся проблем в сфере безопасности, в том числе связанных с эволюцией глобальной ПРО США», - отметила она, обратив внимание на то, что Москва никогда не отказывалась вести диалог по вопросам противоракетной обороны.

«Требуется искать возможность для конструктивного диалога по вопросам комплексного обеспечения безопасности, а коллегам в Вашингтоне не следует делать ставку на иллюзорный выигрыш в провозглашенном ими соперничестве великих держав», — добавила она.

В этой связи Захарова указала на распространенную Агентством ПРО США информацию о проведении 17 ноября в Тихом океане испытаний, в ходе которых был осуществлен пуск с морской платформы ракеты-перехватчика «Стандарт-3» модификации 2А по цели, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету.

«Это новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах ПРО и ее очевидной антироссийской направленности», — констатировала дипломат.

Она напомнила, что многие годы коллеги в США уверяли Россию, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами «Стандарт», в том числе данной модификации, технически невозможен и что глобальная система ПРО нужна им «исключительно для парирования неких ограниченных региональных угроз».

«Однако нынешние испытания прямо подтверждают лживость американских заверений в ненаправленности глобальной ПРО США против России. Это прямое доказательство и пример того, как Вашингтон манипулировал общественным мнением своей страны, врал международным партнерам и обосновывал свои действия на международной арене под абсолютно надуманными предлогами», - отметила представитель МИД РФ.