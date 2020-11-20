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ЦАМТО

Севмаш – лауреат Ломоносовской премии-2020

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В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

ЦАМТО, 19 ноября. Коллектив Севмаша стал лауреатом областной премии имени М.В.Ломоносова. Жюри конкурса отметило эффективность внедрения цифровых трехмерных измерительных систем при строительстве атомных подводных лодок.

В авторский коллектив вошли главный инженер Евгений Бородин, главный метролог Григорий Богданович, специалисты научно-исследовательского, технологического и испытательного центра Андрей Савинов и Дмитрий Деснев, руководитель группы управления кадров Анна Константинова. Внедрение цифровых трехмерных измерительных систем позволило создать сквозную технологию изготовления атомной подводной лодки в едином измерительном пространстве. Этот метод позволяет проводить полный контроль на всех стадиях постройки АПЛ от изготовления детали до сборки корабля. Он проводится в режиме "реального времени".

Разработанная технология дает возможность сократить трудоемкость и повысить точность размерного контроля. Она была внедрена при строительстве АПЛ проекта "Ясень-М" и будет применяться в дальнейшем при создании кораблей. Экономический эффект составил более 57 млн. руб. Экономия достигнута за счет снижения трудоемкости на изготовление шаблонов и дополнительной оснастки, увеличения точности выполнения работ по монтажу конструкций на заказе и уменьшения сборочно-сварочных работ.

Сегодня в правительстве в Архангельской области состоится награждение лауреатов.

Для справки: Премия имени М.В.Ломоносова вручается с 1998 года. Работы соискателей проходят общественные слушания. Ломоносовские премии по 100 тыс. руб. учреждены правительством Архангельской области и Ломоносовским фондом, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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