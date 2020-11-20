Керамика прочнее стали – новая защита для бронетехники

Танки и бронетранспортеры российской армии могут получить на вооружение керамическую броню. По защитным свойствам бронепластины из синтетической корундовой керамики будут превосходить аналоги из металла, а весят гораздо меньше.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков сообщил, что образцы керамической брони проходят заводские испытания. Тестирование планируется завершить в течении 3-4 месяцев.

«Наша разработка обладает такими преимуществами как легкость и большая устойчивость к различным артиллерийским и танковым средствам поражения», - цитирует ТАСС главу холдинга.

Изделия созданы на основе оксида алюминия и является лишь частью достаточно сложной композитной брони, где керамика выполняет роль дробящего слоя и более эффективно защищает от бронебойных пуль и снарядов. Поскольку прочность такой керамики выше прочности стали, при попадании пули в керамическую броню сердечник деформируется на поверхности пластины и легко задерживается вторым слоем защиты, который может быть стальным или полимерным.