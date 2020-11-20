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Интерфакс-АВН

Флотские артиллеристы провели в 2020 году в ходе боевой подготовки свыше 4 тысяч стрельб - Главком ВМФ России

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Свыше 4000 боевых упражнений с применением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб выполнили флотские ракетчики и артиллеристы в 2020 году, также проведено свыше 30 практических стрельб высокоточным ракетным оружием в ходе плановой боевой подготовки, сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Он поздравил флотских артиллеристов и ракетчиков с профессиональным праздником - Днем ракетных войск и артиллерии. Поздравление Евменова распространил в четверг Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

"Специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ вносят неоценимый вклад в поддержание высокой боевой готовности сил Военно-Морского Флота. Благодаря их умелым действиям корабли и подводные лодки успешно выполняют задачи по ведению огня с морских и океанских направлений", - отметил Главком ВМФ.

Адмирал Евменов особо подчеркнул тот факт, что ракетчики-артиллеристы способны выполнять задачи любой сложности, этому способствует профессионализм, мастерство, морская и боевая выучка военных моряков и экипажей кораблей.

"Служба ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ активно пополняется новыми образцами вооружения, в том числе и системами, не имеющими аналогов в мире. Лучшими учеными и конструкторами страны для Военно-Морского Флота созданы и создаются носители ракетного вооружения, которые опережают научно-технический процесс в сфере средств борьбы на море", - подчеркнул он.

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