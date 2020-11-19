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Интерфакс-АВН

Средства от продажи Роскосмосбанка пойдут на перспективные космические проекты - Роскосмос

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Роскосмосбанк
Роскосмосбанк.
Источник изображения: roscosmos.ru

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Роскосмос направит полученные от продажи Роскосмосбанка средства на перспективные проекты, сообщили в госкорпорации.

"Полученные госкорпорацией Роскосмос денежные средства будут направлены на финансирование перспективных инвестиционных проектов, направленных на развитие, модернизацию, конкурентоспособность ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.

Как отмечают в госкорпорации, размер сделки основывается на независимой оценке стоимость акций. Точную сумму в Роскосмосе не называют.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса "Интерфаксу" сообщили, что сделка по продаже 100% ценных бумаг будет завершена к концу 2020 года. "АО "Роскосмосбанк" является непрофильным активом госкорпорации "Роскосмос", и для дальнейшего продолжения успешного развития банка необходима модернизация ИТ-технологий банка как в розничной, так и в корпоративной части бизнеса, что возможно только при условии значительных вложений со стороны инвестора", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в среду Центробанк сообщил, что 100% акций Роскосмосбанка перейдут Промсвязьбанку.

Роскосмосбанк специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли. Банк находится на санации с 2015 года. Первоначально инвестором в рамках финансового оздоровления банка выступал Новикомбанк ("дочка" госкорпорации "Ростех"). В ноябре 2018 года новым санатором стал "Роскосмос". В апреле 2019 года "Роскосмос" переименовал Фондсервисбанк в Роскосмосбанк. Всего на оздоровление банка было выделено 45 млрд рублей. Роскосмосбанк по итогам третьего квартала 2020 года занимал 60-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Ростех
Проекты
2020-й год
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