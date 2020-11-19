Дефицит доверия в мире вызвал всплеск вооружённых конфликтов и терроризма - генсек ОДКБ

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Мировое сообщество испытывает острый дефицит доверия и стабильности, это влечёт рост вооруженных конфликтов, массовых противоправных действий, проявлений терроризма, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в среду на восьмой встрече секретарей советов безопасности СНГ.

"Это - одна из основных характеристик современности. Это происходит в условиях обострения борьбы за мировые ресурсы и рынки, демонтажа сложившейся в последние десятилетия международной системы контроля над вооружениями, девальвации международного права и общепризнанных норм", - сказал он.

Результатом того, что мировое сообщество испытывает острый дефицит доверия и стабильности, генсек ОДКБ назвал "рост вооруженных конфликтов, массовых противоправных действий, проявлений терроризма".

Зась обратил внимание участников встречи, что динамика развития обстановки в регионе коллективной безопасности ОДКБ определяет необходимость постоянного развития механизмов межгосударственного взаимодействия по линии противодействия современным вызовам и угрозам.

"Вызванные пандемией проблемы, повлиявшие на снижение уровня международного сотрудничества в сфере безопасности, в конечном итоге сказались на эффективности мер по противодействию современным вызовам и угрозам в том числе терроризму", - отметил генсек ОДКБ.

По его оценке, "ухудшение экономической сферы и снижение уровня жизни миллионов по всей планете граждан вследствие карантинных мер в период коронавирусной инфекции создает дополнительные возможности для вербовки новых рекрутов, используя при этом различные современные информационно-коммуникационные технологии".

Зась также отметил, что "размывание границ между физическим пространством и виртуальной реальностью, расширение использования технологии "искусственного интеллекта" привели к появлению новых кибер-угроз, влияющих на состояние защиты населения, общества и государства".

При этом, по его мнению, перевод государственного управления, бизнеса и частной жизни в цифровую сферу в условиях пандемии вызвал заметный рост преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Зась поддержал идею синхронизации антитеррористических мер, реализуемых в формате СНГ, ОДКБ, ШОС, высказанную министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на прошедшем в мае 2020 года заседании СМИД ОДКБ. "Сейчас мы занимаемся сбором предложений по практическому наполнению этого процесса", - сообщил генеральный секретарь ОДКБ.

Резюмируя, Зась заявил, что в складывающихся сегодня условиях деятельность ОДКБ сосредоточена на совершенствовании механизмов обеспечения коллективной безопасности с учетом современных реалий и прогнозируемых перспектив развития международной обстановки.