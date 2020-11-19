Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы

Сегодня российская промышленность из-за нехватки средств и технологий потеряла способность строить авианосцы, крейсеры и эсминцы. Поэтому фрегаты — последняя надежда российского флота с его болезненными претензиями на океанскую проекцию силы и статус великой морской державы, пишет автор, не выходя за рамки антироссийского дискурса.

Одним из последствий распада бывшего СССР стало катастрофическое сокращение численности и упадок унаследованного Россией ВМФ, на то временя второго в мире по численности и боевому потенциалу. Корабли массово продавали на лом, тогда как новые, заложенные еще в советское время, строились очень медленно. Поэтому, когда Москва вновь решила вернуться в Мировой океан, оказалось, что ей не хватает кораблей, способных выполнять текущие задачи и надо строить новые.

Наличие унаследованного от бывшего СССР потенциала соответствующих разработок в сфере электроники, технического наблюдения и обработки данных, морских вооружений, а также подготовленных кадров сделало возможным проектирование новых многоцелевых кораблей среднего водоизмещения дальней морской (океанской) зоны - фрегатов пр.22350, которые должны были составлять совершенно новое качество ВМФ РФ.

Разработку проекта выполнило петербургское АО Северное Проектно-конструкторское бюро (СПКБ), одно из ведущих проектных структур РФ. Технический проект 22350 ВМФ РФ утвердил в начале 2005 года.

ТТХ фрегатов пр. 22350 первой серии

Водоизмещение: стандартное 3900 т, полное 4500 т, главные размеры: 135 × 16 × 4,5 (м); ГЭУ - две газовые турбины М90ФР мощностью 20 223 кВт/27 500 л. с., два дизельных двигателя 10Д49 мощностью 3823 кВт/5200 л. с. каждый; скорость 29 узлов, дальность плавания 4000 миль со скоростью 14 узлов. Экипаж 170 или 210 матросов, старшин и офицеров.

Вооружение: 2 универсальных модуля УКСК (универсальный корабельный стартовый комплекс) 3С-14У1 с 16 ПУ ракет 3K14 "Калибр-НК", 3K55 "Оникс" или 3K22 "Циркон", 4×VIII ПУ вертикального старта ЗРК 9K96 "Редут", два ракетно-пушечные комплексы самообороны 3M89 "Палаш", универсальная автоматическая 130-мм артиллерийская установка A-192M, два 14,5-мм пулемета КПВТ, 2×IV 330-мм торпедных аппарата комплекса "Пакет-НК" и вертолет Ка-27ПЛ.

Технические средства наблюдения: многофункциональная РЛС 5П20К "Полимент", РЛС контроля надводной и воздушной обстановки 5П27 "Фуркэ-4", активно-пассивная система целенаведения против корабельных крылатых ракет 34K1 "Монолит", система управления артиллерийским огнем 5П10 "Пума", три навигационных РЛС МР-231-3, две оптоэлектронные головки MTK-201M-С7, две оптоэлектронные головки УВ -450; средства противодействия - комплекс РЭБ 5П28, две ПУ ложных целей ПУ-СК и восемь пусковых ПУ-1716 комплекса KT-308.

Гидроакустическое вооружение: подкильная ГАС "Заря-3.3", буксируемая ГАС "Минотавр-ИПСМ". Корабль оснащен системой управления "Линкор-22350", системами радио - и космической связи. Благодаря реализации комплекса конструктивных мероприятий, в том числе использованию композиционных конструктивных материалов, минимизированы физические поля корабля и существенно уменьшена эффективная поверхность рассеивания, а также радиолокационная и оптическая видимость.

Рекорды затяжного долгостроя

Контракт на строительство головного корабля пр.22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" двадцать первого октября 2005 года получила "Северная верфь" (Санкт-Петербург), признанная единственным поставщиком этих кораблей для ВМФ РФ. Остальные фрегаты также получили свои названия в честь советских и царских адмиралов. Передачу "Горшкова" заказчику планировали на 2009 год, затем на 2011 год, что также оказалось слишком оптимистичным.

Двадцать шестого ноября 2009 года был заложен второй корабль, "Адмирал флота Касатонов", а первого февраля 2012 года - следующий, получивший название "Адмирал Головко". Четвертый фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" был заложен четырнадцатого ноября 2011 года. Семнадцатого марта 2011 года базовый контракт увеличили еще на две единицы.

Из-за неритмичного финансирования строительство "Горшкова" с самого начала шло с большим трудом и затянулось во времени. Двадцать девятого октября 2010 года, на момент спуска на воду готовность главного фрегата составляла лишь тридцать семь процентов. Срок завершения строительства перенесли на 2012 год, но его не смогли соблюсти.

В начале 2012 года завод еще пытался "держать марку" - по случаю закладки третьего корабля администрация сообщила, что главный фрегат "еще в этом году выйдет на испытания", а первый серийный корабль будет спущен на воду. А уже на начало апреля 2012 года срок готовности "Горшкова" и выход его на испытания перенесли на начало мая 2013 года с последующей передачей заказчику в ноябре 2014 года.

Но из-за проблем с поставками головных образцов новых видов вооружения, технических средств и так далее, вложиться в плановые сроки не удалось. Тридцать первого июля 2013 года появилось сообщение, что корабль выйдет на испытания в море осенью, однако, из-за задержки с поставкой 130-мм пушки А-192М, полученной лишь в сентябре 2014 года, выход снова отложили.

Двенадцатого декабря 2014 года на воду спустили второй фрегат, "Адмирал флота Касатонов", имеющего на тот момент техническую готовность в пятьдесят процентов. Его первый срок передачи ВМФ назначили на конец 2017 года, однако он оказался нереальным и был нарушен, учитывая медленный темп достройки. Только в сентябре 2018 года степень готовности достигла девяносто девять процентов.

Как можно заметить, хотя все элементы ГЭУ первых двух кораблей были смонтированы вовремя, еще до крымского кризиса, их все равно строили слишком долго.

До войны действовала международная кооперация, которая предусматривала поставки газовых турбин для комплектации кораблей ВМФ РФ, поскольку после распада бывшего СССР все производственные мощности в этой сфере остались на Украине. Поэтому украинское ГП НПКГ "Заря" - "Машпроект" сотрудничало с российской стороной в рамках специально созданного еще в 1993 году российско-украинского СП - ЗАО "Турборус" (г. Рыбинск). Его соучредителями с российской стороны являются ОАО НПО "Сатурн" (г. Рыбинск), ФГУП НПО "Аврора" (г. Санкт-Петербург) и ООО "Турбокон" (г. Москва), а с украинской - ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект".

Одним из главных задач ЗАО "Турборус" было создание нового корабельно силового агрегата М55Р (ДГТА, Дизель-газотурбинный агрегат) в составе газовой турбины, дизельного двигателя и редуктора, в качестве главной энергетической установки (ГЭУ) новых фрегатов пр. 22350.

В состав ДГТА М55Р входили следующие компоненты, которые изготавливались в России и на Украине, в частности:

- форсажная газовая турбина М90ФР (производитель-ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект", Украина);

- маршевый дизельный двигатель 10Д49 (ОАО "Коломенский завод", РФ);

- редуктор РО55Р (ГП НПКГ "Заря" - "Машпроект", Украина);

- система автоматического управления (ОАО "Концерн" "НПО "Аврора", РФ).

Два комплекта агрегатов М55Р для оснащения двух первых кораблей пр.22350 ("Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов"), отправили из Николаева в Россию в 2013 году. Отправку комплекта для третьего корабля ("Адмирал Головко") отменили из-за начавшейся в 2014 году российской агрессии.

В связи с отсутствием ДГТА, до момента решения вопроса с налаживанием в РФ собственного производства аналогичных газотурбинных установок, строительство второй пары кораблей пр. 22350 ("Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков") заморозили и корпуса этих фрегатов несколько лет простояли на стапелях.

Для замены газовых турбин и редукторов украинского производства, начиная с третьего корабля серии было решено применить российские аналоги. Изготовление форсажной газовой турбины М90ФР поручили НПО "Сатурн", а редукторов РО55 - заводу "Звезда".

Проект М-90ФР был разработан НПО "Сатурн" еще в 2008 году совместно с НПП "Заря" - "Машпроект", поэтому российская сторона владела полным комплектом технической документации на украинскую газовую турбину. Тем не менее, первые ГТД М90ФР российского производства для фрегатов пр. 22350 смогли изготовить не в 2017 году, как планировали, а только в начале 2019 года - через пять лет с момента прекращения поставок из Украины.

Следствием этого стала значительная отсрочка времени строительства фрегата "Адмирал Головко" - корпус простоял на стапеле более восьми лет вместо двух по плану. Работы возобновили только после поставки ГЭУ, что сделало возможным спуск корабля на воду двадцать второго мая 2020 года.

Очередная задержка связана с эпидемией в РФ covid-19, поэтому окончание строительства стоит ожидать лишь в 2021 году, начало швартовых испытаний в начале 2022-го и передачу заказчику осенью того же года, то есть через десять лет с момента закладки на стапеле.

Последствия разрыва производственных связей с Украиной отражаются и на сроках строительства четвертого корабля ("Адмирал флота Советского Союза Исаков"), заложенного четырнадцатого ноября 2013 года. Первый контракт предусматривал поставку ГЭУ с использованием украинских турбин и редукторов в сентябре 2016 года. Тем не менее, прекращение ВТС из-за агрессии РФ против Украины сделало поставку невозможной.

Срок новой поставки ГЭУ (август 2018 года), уже с российскими турбинами и редукторами, оказался нереальным и излишне оптимистичным и в сентябре 2017 года его перенесли на второй квартал 2019 года. Все это задержало готовность корабля. Поэтому спуск на воду перенесен на 2021 год, а передача заказчику - до конца 2023 года, то есть, также через десять лет после закладки.

Кроме указанных, возникли и другие проблемы, в частности, уже на этапе испытаний, что задержало передачу ВМФ первой пары кораблей. Особенно это можно наблюдать на примере "Горшкова", который вышел на заводские испытания восемнадцатого ноября 2014 года. Во время последних, из-за аварии системы управления и пожара в машинном отделении была повреждена турбина М90ФР. Ремонт стоимостью двадцать пять миллионов рублей продолжался до лета 2015 года.

В сентябре того же года корабль перешел на Север для проведения государственных испытаний с ракетными стрельбами. Тогда сообщалось о перспективе сдачи корабля ВМФ уже в декабре 2015 года. Но из-за проблем с ЗРК "Редут" передачу "Горшкова" ВМФ отсрочили, и он вернулся на Балтику. Тем временем, недостатки ЗРК, ракеты которого (9M96, 9M96D и 9M100) не соответствовали проектным параметрам, устранить не смогли и новый срок передачи корабля заказчику - ноябрь 2016 года - также оказался нереальным.

Лишь в марте 2017 года после окончания испытаний остального вооружения и технических средств корабль снова перешел на Север для продолжения в течение года государственных испытаний систем ПВО и торпедного вооружения. Лишь двадцать шестого июля 2018 года наконец был подписан акт приемки и "Горшков" вошел в состав Северного флота. Второй корабль проекта, "Адмирал Касатонов", начал испытания на Балтике двадцать первого декабря 2018 года. Ожидалось, что фрегат может войти в состав ВМФ уже к концу 2019 года. В начале октября он перешел на Север для продолжения комплекса государственных испытаний с боевыми стрельбами, а шестого апреля вернулся на Балтику для испытаний систем противолодочной обороны.

Пятнадцатого июля был подписан акт приемки и фрегат приняли в состав ВМФ РФ.

Фрегаты на очереди

Постепенное освоение российской промышленностью процесса изготовления газовых турбин и редукторов, а также устранение проблем с ракетным вооружением позволили разблокировать программу и возобновить строительство фрегатов пр.22350. О значении этого факта свидетельствует то, что на церемонии закладки третьей пары кораблей ("Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов") двадцать третьего апреля 2019 года присутствовал лично Владимир Путин.

Последняя пара начинает переход к строительству нескольких фрегатов модифицированного проекта, который отличает усиленный состав ракетного вооружения - три ракетных модуля УКСК и 24 пусковые ракет (вместо двух модулей и шестнадцати пусковых на базовом проекте). Остальное вооружение оставлено без изменений.

В дальнейшем изучается возможность перехода к строительству еще более мощных кораблей глубоко модернизированного пр. 22350M, которые будут отличаться большим водоизмещением (8000 т) и в три раза больше, по сравнению с фрегатами первой серии, составом ударного вооружения в составе 48 ПУ (6 модулей УКСК), двух вертолетов, БПЛА и прочее.

Планы построить двадцать фрегатов пр. 20350 в течение пятнадцати-двадцати лет оказались нереальными. Уже в конце 2010 года СМИ РФ сообщили об уменьшении, из-за финансовых проблем, планов строительства до десяти-двенадцати кораблей. Более того, государственная программа развития вооружений РФ до 2020 года предусматривает строительство восьми фрегатов.

Бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков настаивает на необходимости для ВМФ по меньшей мере пятнадцати-восемнадцати фрегатов пр. 22350/22350М, которые составят основу корабельных группировок в Арктической зоне, Атлантике и Средиземном море. Тем не менее, "хотелки" адмирала ограничиваются финансовыми факторами, в связи с чем четвертого мая 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что к 2025 году ВМФ РФ получит лишь шесть фрегатов пр. 22350.

А новый главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев двенадцатого декабря 2017 года заявил, что в будущем фрегаты этого проекта станут основными российскими кораблями морской и океанской зоны. И видимо для проверки этого тезиса в 2019 году главный фрегат в сопровождении буксира, танкера и судна обеспечения даже отправили в кругосветное плавание, которое длилось сто семьдесят пять суток.

Впрочем, из-за отсутствия даже перспективы финансирования проектных работ, нет уверенности, что фрегаты пр. 22350М когда-то будут построены вообще.

В только что обнародованном документе "Годовой отчет СПКБ за 2019 год" российские СМИ сообщают, что за неимением решения МО РФ проектант приостановил разработку технических проектов перспективного атомного эсминца (фактически ракетного крейсера) пр. 23560 "Лидер" (2016 год) и модифицированного фрегата пр. 22350М (2019 год). В обоих случаях - после завершения эскизных проектов, то есть на самой ранней стадии.

И хотя корабли пр. 23560 и 22350M считаются наиболее перспективным продуктом СПКБ, включенным в Программу развития ВС РФ на 2018-2027 годы, существуют все основания говорить о фактическом завершении работ над ними, если даже СПКБ не может рассчитывать на стабильное финансирование.

Причины такого положения вещей следует искать в финансовых проблемах МО РФ (и российской экономики в целом), что предопределяет отказ от строительства крупных и дорогих в эксплуатации надводных кораблей, особенно с ядерной энергетикой. Нехватка средств стала приговором для амбициозной программы "Лидер", так что кремлевским адмиралам придется ограничивать свои аппетиты кораблями, которые уже строятся, в том числе фрегатами второй серии.

Ничего другого не остается. Ведь увеличение на пр. 20355М вооружения до шести ракетных модулей УКСК приведет к значительному росту водоизмещения и необходимости замены корпуса и ГЭУ на новые. То есть речь идет о совсем другом корабле, разработка технического проекта которого и освоение строительства потребуют значительных средств, которых и без того не хватает. Поэтому, если к нему и вернутся, то не скоро (по оптимистическому сценарию - после 2027 года).

Как ранее сообщал Defense Express, ремонт единственного авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" затягивается.

В подтверждение этого тезиса, двадцать пятого августа 2020 года на форуме "Армия-2020" был подписан контракт на закладку в 2021 году еще двух фрегатов пр. 22350. По сути, российская промышленность из-за нехватки средств и технологий уже потеряла способность строить авианосцы, крейсеры и эсминцы. Так что, фрегаты - долгострои на очереди. Теперь они - последняя надежда путинского флота с его болезненными претензиями на океанскую проекцию силы и статус великой морской державы.

Владимир Заблоцкий