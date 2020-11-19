Согласие сенаторов на пребывание миротворцев в Карабахе требуется из-за долгосрочности их миссии - Клишас

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ запрашивает согласие Совета Федерации на работу российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха, так как их миссия носит долгосрочный характер, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Сейчас запрашивается согласие на операцию, которая будет длиться 5 лет или более. Там более широкий круг задач, для таких операций требуется согласие СФ", - сказал Клишас "Интерфаксу" в среду перед рассмотрением в Совете Федерации вопроса об использовании Вооруженных сил РФ за пределами России.

Он пояснил, почему российский военный контингент начал размещаться в зоне Карабаха до рассмотрения вопроса Советом Федерации. "Тогда (азербайджанцы, - "ИФ") сбили наш вертолет, погибло двое наших военных. По закону об обороне и постановлению Совета Федерации 2009 года президент имеет право отправлять войска для решения оперативных вопросов без согласия СФ", - сказал сенатор.

По его словам, постановление СФ 2009 года распространяется на такие оперативные случаи, как, например, решение задач по обеспечению безопасности, эвакуация граждан РФ. В таких ситуациях войска вводятся, решают оперативную задачу и возвращаются назад.

"Если же долгосрочные задачи за рамками оперативной обстановки и войска будут там находиться всё время, потребуется финансировать операцию из бюджета и так далее, это требует отдельного решения Совфеда", - пояснил он.

По его словам, в запросе президента, который будет рассматриваться на заседании СФ в среду, есть указание на то, что речь идёт о российских миротворцах в Карабахе.