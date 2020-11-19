Оригинал взят у коллеги dambiev в В США провели первый учебный воздушный бой с применением технологии дополненной реальности (AR)

В США провели первый учебный воздушный бой с применением технологии дополненной реальности (AR) Бывший пилот истребителя F-22 Raptor и основатель компании Red Six Дэниел Робинсон пилотировал экспериментальный самолет Berkut 560 производства Freeflight Composites с гарнитурой дополненной реальности для самолетов ATARS (Airborne Tactical Augmented Reality System) разработки Red Six.

ATARS включает в себя полный набор органов отображения и управления, которые необходимы для введения объектов дополненной реальности в кабину реального самолета. Роль врага исполнил искусственный интеллект Tactical AI, разработанный компанией EpiSci. В данном случае самолеты-противники представляли собой виртуальные копии истребителей Су-57 и J-20. Сообщается, что технология на основе дополненной реальности (AR) сможет радикально изменить систему подготовки военных пилотов в США. Одна из главных задач разработчиков - максимально реалистично воссоздавать в воздухе проекции российских истребителей Су-57 и китайских истребителей J-20.