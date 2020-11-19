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Известия.ru

США оставят по 2,5 тыс. военных в Афганистане и Ираке к 15 января

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Американские власти намерены оставить в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. военнослужащих к 15 января. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер во вторник, 17 ноября. Об этом сообщил CNBC.

Отмечается, что США в настоящее время имеют приблизительно 4,5 тыс. военнослужащих в Афганистане и более 3 тыс. в Ираке.

По словам Миллера, данное решение президента страны Дональда Трампа основано на постоянном взаимодействии со своим кабинетом нацбезопасности в течение последних нескольких месяцев, в том числе продолжающиеся дискуссии с ним и его коллегами по всему правительству США.

«И только сегодня утром я говорил с ключевыми лидерами в конгрессе, а также с нашими союзниками и партнерами за рубежом, чтобы обновить их об этих планах в свете нашего общего подхода», — сказал Миллер, добавив, что он говорил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Афганистана Ашрафом Гани во вторник, 17 ноября.

7 октября Трамп объявил, что оставшиеся в Афганистане американские войска вернутся на территорию США к Рождеству.

В августе американский лидер объявил, что намерен оставить на территории Афганистана около 4 тыс. солдат США. При этом американский лидер не стал уточнять сроки.

15 июля министерство обороны США официально подтвердило уход американских сил с пяти военных баз на территории Афганистана.

В начале года Соединенные Штаты и запрещенное в РФ движение «Талибан» подписали мирное соглашение, согласно которому, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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