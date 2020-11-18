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ТАСС

Путин заявил, что миротворцы РФ в Карабахе получат полагающиеся им дополнительные выплаты

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Российский лидер при этом отметил, что российских миротворцев, выполняющих свою миссию в регионе, достаточно

НОВО-ОГАРЕВО, 17 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы, задействованные в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, будут получать полагающиеся дополнительные выплаты. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.

"У нас есть нормативная база, отрегулировано в указах президента, которые были приняты раньше. Военнослужащие, которые выполняют миротворческую миссию, получают дополнительные выплаты, не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом", - отметил президент в интервью российским СМИ.

Путин при этом заявил, что российских миротворцев, выполняющих свою миссию в регионе, достаточно.

"Что касается, хватает или не хватает [российских миротворцев], этот вопрос должен решаться из реальных требований жизни, которые возникают каждый день. В принципе мы исходим из того, что этого [количества] достаточно", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что если что-то нужно будет менять, то это можно будет сделать только по согласованию сторон.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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