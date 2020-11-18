Начало обязательной предустановки российского ПО на ПК и смартфоны опять переносится – законопроект

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» и Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Поправки переносят срок вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на продаваемые в России «технически сложные устройства» на 1 марта 2021 года.

То, что законопроект даёт правительству право определять состав предустанавливаемых программных продуктов, вопреки сообщениям СМИ, новостью не является. Об этом известно с февраля 2020 года, когда ФАС (разработчик проекта постановления правительства) предложила в публиковать на своём сайте перечень российских программ для предустановки на технически сложные товары. Согласно новым поправкам предустанавливаемую поисковую систему правительство определяет самостоятельно, что касается браузеров, то законопроект требует только, чтобы они входили в «перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза».

Напомним, закон о предустановке подписан в ноябре 2019 года и должен был вступить в силу в июле 2020. Из-за пандемии этот срок однажды уже перенесли – на 1 января 2021 года. Теперь предложено перенести его на 1 марта 2021 года.

При этом положение законопроекта о предустановке поисковика и браузера вступит в силу, как предполагается, с 1 июля 2021 года.

Также законопроектом устанавливается, что предустанавливать можно будет не только российские продукты, но и ПО из реестра евразийского софта.

В заключении правового управления Госдумы отмечается, что предметом регулирования закона «О защите прав потребителей» является защита прав граждан, заказывающих, приобретающих или использующих товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности: «В связи с этим неясно, каким образом будут регулироваться порядок предварительной установки программ для ЭВМ и устанавливаться требования к их функционированию в случае приобретения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соответствующих технически сложных товаров».

Принятие документа во втором чтении намечено на 17 ноября.