Роскосмос: к 2022 году создадут информационную систему для оперативного использования данных ДЗЗ

Роскосмос планирует к 2022 году запустить информационную систему, которая позволит в оперативном режиме пользоваться данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщил в понедельник представитель госкорпорации Денис Шведов в ходе онлайн-конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса».
По словам представителя Роскосмоса, для системы работы с данными ДЗЗ будет также разработана и мобильная платформа.
Денис Шведов также рассказал, что государственной корпорацией разработаны шесть сервисов для обработки данных дистанционного зондирования Земли: «Лес-контроль», «Карьеры», «Нарушенные земли», «Строй-контроль», «Чрезвычайные ситуации» и «Сельхоз-мониторинг».
По рассказу представителя Роскосмоса, в сервисах используются, в том числе, нейронные сети, которые позволяют максимально точно определять те или иные объекты. Например, точность распознавания застройки сейчас составляет 80%. Согласно озвученным планам, к концу 2022 года точность распознавания будет еще выше.
Предполагается, что сервисами обработки ДЗЗ смогут пользоваться физические лица и руководители разного уровня.