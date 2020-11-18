Роскосмос: к 2022 году создадут информационную систему для оперативного использования данных ДЗЗ

Роскосмос планирует к 2022 году запустить информационную систему, которая позволит в оперативном режиме пользоваться данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщил в понедельник представитель госкорпорации Денис Шведов в ходе онлайн-конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса».

Основная задача — создать к 2022 году информационную систему, которая позволит потребителям заказывать продукты, получать сервисы и услуги в оперативном режиме <…> Основным принципом является создание облачной инфраструктуры, чтобы все операции, связанные с хранением данных, обработкой данных, их предоставлением, выполнялись в облаке, а потребитель забирал только конечные продукты: векторные слои, отчеты, карты, — сказал он.

По словам представителя Роскосмоса, для системы работы с данными ДЗЗ будет также разработана и мобильная платформа.

Денис Шведов также рассказал, что государственной корпорацией разработаны шесть сервисов для обработки данных дистанционного зондирования Земли: «Лес-контроль», «Карьеры», «Нарушенные земли», «Строй-контроль», «Чрезвычайные ситуации» и «Сельхоз-мониторинг».

С начала следующего года у нас начинается опытная эксплуатация данных сервисов. В этом году у нас была экспериментальная отработка на ряде регионов, — уточнил он.

По рассказу представителя Роскосмоса, в сервисах используются, в том числе, нейронные сети, которые позволяют максимально точно определять те или иные объекты. Например, точность распознавания застройки сейчас составляет 80%. Согласно озвученным планам, к концу 2022 года точность распознавания будет еще выше.

Предполагается, что сервисами обработки ДЗЗ смогут пользоваться физические лица и руководители разного уровня.