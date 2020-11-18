Лидеры стран БРИКС призывают продлить Договор СНВ-3 - декларация

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Страны БРИКС призвали США и Россию в срочном порядке договориться о продлении договора СНВ-3.

"Мы подчеркиваем принципиальное значение Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 2010 года для режима ядерного разоружения и нераспространения и призываем стороны договориться в срочном порядке о его продлении", - говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

Лидеры стран БРИКС выразили сожаление в связи с нарушением механизмов стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями и взяли на себя обязательство их поддерживать.