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Интерфакс-АВН

Корабль "Буран" могут отдать в частный музей, чтобы он уцелел - Рогозин

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Д.Рогозин
Д.Рогозин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Второй лётный образец "Бурана" могут передать в частный музей, сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я много раз говорил на эту тему, что мы готовы это забрать, готовы отдать хоть государству, хоть в частные музеи. Можем привлечь, чтобы выкупить, частных предпринимателей. Есть такие у нас музейщики частные, которые готовы забрать эти изделия и за свой счёт вывезти их", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, состояние монтажно-испытательного комплекса, в котором хранятся образцы "Бурана" вызывает опасения.

"Там может произойти то, что уже произошло с летавшим "Бураном", - отметил глава Роскосмоса.

По его словам, госкорпорация в данный момент ищет владельцев корабля, чтобы решить вопрос о его дальнейшей судьбе.

На космодроме "Байконур" хранятся два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полёта в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) предназначался для отработки наземных операций.

Единственный побывавший в космосе экземпляр корабля "Буран" был уничтожен при обрушении монтажно-испытательного комплекса в 2002 году.

"Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".

В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".

Между тем в ходе работы над проектом "Буран" было изготовлено несколько макетных образцов для динамических, электрических, аэродромных и прочих испытаний. После закрытия программы эти изделия остались на балансе различных НИИ и производственных объединений. Известно, например, о наличии макетных образцов у ракетно-космической корпорации "Энергия" и у НПО "Молния".

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Страны
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Молния НПО
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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