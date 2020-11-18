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Интерфакс-АВН

До 20 космических пусков можно будет проводить с Плесецка после достройки ракетного комплекса "Ангара" - Шойгу

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Ангара-А5В
Ангара-А5В.
Источник изображения: kosmolenta.com

Плесецк (Архангельская обл.). 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Космодром Плесецк после выполнения запланированных до 2025 года работ по созданию космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара" позволит осуществлять до 20 пусков в год ракет-носителей лёгкого и тяжелого класса, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей "Ангара" лёгкого и тяжелого класса", - сказал Шойгу в ходе проверки готовности к пускам стартового комплекса КРК "Ангара" и заслушивания командования ВКС.

Министр отметил, что эти меры позволят "обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе".

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Страны
Россия
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Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
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