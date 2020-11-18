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Интерфакс-АВН

В Москве пройдет международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС - эра новых возможностей"

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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Перспективы применения Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при реализации масштабных проектов в транспортной сфере будут обсуждаться на X международном конгрессе, который пройдет в Москве, в Гостином дворе 20 ноября, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС"..

"В 2020 году конгресс будет посвящен не столько текущим проектам, сколько средне- и долгосрочным перспективам развития транспортной отрасли, а также возможной роли ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в реализации новых проектов", - сказано в сообщении, размещенном на сайте компании.

По информации пресс-службы, на мероприятии будет спрогнозировано будущее сферы безопасности и контроля мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок на земле, воде и в воздухе, оценены перспективы беспилотного движения и вопросы его поддержки средствами связи и навигации.

"Участники конгресса обсудят использование эффективных IT-решений и применение искусственного интеллекта для управления транспортной инфраструктурой, работу с большими данными, развитие навигационно-информационной среды в России и за ее пределами", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что юбилейный конгресс проводится в рамках "Транспортной недели" и является одной из крупнейших дискуссионных площадок в России для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий в вопросах повышения транспортной безопасности, создания интеллектуальных транспортных систем, развития информационно-навигационных технологий в целях улучшения качества жизни российских граждан.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
AI
ГЛОНАСС
ИТ
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