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На создание пункта ВМФ РФ в Судане может потребоваться несколько месяцев - адмирал Кравченко

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Академик Арбатов отмечает, что создание базы потребует финансовых затрат, а Судан не является стабильной страной

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Судане может быть создан за три-четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"На мой взгляд, месяца три-четыре будет достаточно для того, чтобы создать инфраструктуру, и наши корабли смогут туда заходить, пополнять запасы и осуществлять какой-то ремонт", - сказал Кравченко.

Как следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, Россия создаст в Судане на Красном море пункт материально-технического обеспечения ВМФ. Он поручил Минобороны России подписать с Суданом соответствующее межправительственное соглашение, говорится в документе, который был опубликован 16 ноября на официальном портале правовой информации.

По словам Кравченко, многое будет зависеть от того, где именно будет создан пункт ВМФ РФ в Судане.

"Всё зависит от исходных данных. Если там есть причалы, то вопрос может быть решен достаточно быстро. Пункт материально-технического обеспечения, в частности, предполагает наличие плавмастерской или береговой судоремонтной мастерской, а также танкера с топливом", - сказал Кравченко.

Военный эксперт, академик Алексей Арбатов сказал "Интерфаксу" во вторник, что за счет пункта материально-технического обеспечения Россия стремится расширить присутствие военно-морского флота в Мировом океане.

"Цель у России в данном случае - расширить свое военное присутствие, в том числе военно-морское. Престиж, великая морская держава, во всех океанах наши флоты. Никакой другой цели нет. Но на самом деле это стоит денег, за это придется платить. Плюс, Судан - нестабильная страна, там может в любой момент начаться какая-нибудь война", - сообщил Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук.

"Это экспансия. И, понятно, наш флот хочет присутствовать везде. В 1970-е годы, когда наш флот появился в Индийском океане после индо-пакистанского конфликта, одного нашего адмирала спросили: зачем нам флот в Индийском океане? Этот адмирал, очень остроумный человек, ответил, что на это есть две причины: есть советский флот и есть Индийский океан", - сказал Арбатов.

Накануне вечером бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов сказал "Интерфаксу", что база в Судане позволит расширить военно-морское присутствие, которое было утрачено после распада СССР.

"Это расширение возможностей для нашего флота. Настало время восстанавливать наше военно-морское присутствие", - сказал Комоедов.

По его словам, у России появится еще один пункт базирования флота за рубежом на фоне "господства США и НАТО в Атлантике, Тихом и Индийском океанах в воздухе, на воде и под водой".

Максимальная численность состава пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане - 300 человек, говорится в проекте двустороннего соглашения, который был размещен на официальном портале правовой информации.

Россия готова безвозмездно поставить Судану вооружение и технику для противовоздушной обороны базы ВМС этой страны в Порт-Судане, говорится в проекте документа.

Установлено максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения: четыре единицы, включая военные корабли c ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности, говорится в проекте соглашения.

В нем говорится, что Россия также сможет использовать воздушное пространство республики Судан для полетов самолетов. Согласно проекту соглашения, Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

30 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.

Согласно сайту Минобороны РФ, в октябре от 60 до 100 российских военных кораблей, подлодок и судов обеспечения выполняли задачи в море.

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