Войти
Интерфакс-АВН

Москва готова разъяснить Вашингтону и Парижу роль Турции в карабахском урегулировании - Песков

331
0
0
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова предоставить США и Франции разъяснения о роли Турции в карабахском урегулировании, если в этом есть необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет сомнений, что, если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе (США и Франция, - "ИФ") нуждаются в разъяснении, эти разъяснения будут представлены", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляется регулярный контакт", - продолжил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, есть ли основания у Парижа и Вашингтона переживать по поводу роли Турции в карабахском урегулировании и по поводу ее усиления в различных региональных делах, Песков сказал: "Мы не хотели бы никак комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой Республикой. У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим".

"Что касается нашего совместного статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас - это интересоваться тем, как сохранить недавно установленный мир в Нагорном Карабахе, обеспечить возвращение всех перемещенных лиц, беженцев и так далее и как мониторить сохранение этого мира", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Франция
Похожие новости
06.07.2020
Рутинные провокации
24.04.2020
Поле боя — COVID-19. Какую технику используют военные в борьбе с коронавирусом
06.12.2019
Россия построит десантные корабли лучше "Мистралей"
07.08.2019
Нож в спину НАТО
08.04.2019
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение наступательных операций - министр обороны
26.08.2013
«Странно требовать «научного аудита» только от институтов РАН»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:21
  • 1
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома