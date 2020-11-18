Москва готова разъяснить Вашингтону и Парижу роль Турции в карабахском урегулировании - Песков

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова предоставить США и Франции разъяснения о роли Турции в карабахском урегулировании, если в этом есть необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет сомнений, что, если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе (США и Франция, - "ИФ") нуждаются в разъяснении, эти разъяснения будут представлены", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляется регулярный контакт", - продолжил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, есть ли основания у Парижа и Вашингтона переживать по поводу роли Турции в карабахском урегулировании и по поводу ее усиления в различных региональных делах, Песков сказал: "Мы не хотели бы никак комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой Республикой. У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим".

"Что касается нашего совместного статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас - это интересоваться тем, как сохранить недавно установленный мир в Нагорном Карабахе, обеспечить возвращение всех перемещенных лиц, беженцев и так далее и как мониторить сохранение этого мира", - добавил он.