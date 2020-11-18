Переезд офиса ОСК в Петербург завершится в апреле, если не помешает коронавирус - Рахманов

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Переезд двух третей сотрудников Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург планируется завершить в апреле будущего года, сообщил "Интерфаксу" во вторник генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Предполагается завершить переезд в апреле 2021 года. Безусловно, если масштаб новых ограничений из-за пандемии коронавируса не внесет коррективы", - сказал он.

По словам Рахманова, в Петербург переводят порядка двух третей всего состава АО "ОСК", ситуация с коронавирусом сказалась на процессе переезда.

"Из-за пандемии затормозились многие внешние процессы - от передачи зданий в ремонт, до подготовки помещений для размещения наших сотрудников с учетом специфики работы с гостайной. Все, что требовалось от корпорации в этих непростых условиях, мы выполнили. Очевидно, что подвергать дополнительному риску людей неоправданно. В итоге: ремонт офиса идет с соблюдением уточненных сроков. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, переезд пойдет в запланированном темпе", - сказал глава ОСК.

Ранее в ОСК сообщили, что на переезд потребуется 1,4 млрд рублей.

"Мы рассчитываем уложиться в те рамки, которые обозначали себе изначально", - сообщил Рахманов.

"Очевидно, что Санкт-Петербург - "якорный" регион для корпорации, здесь сосредоточена основная часть верфей и КБ. Многие ключевые заказчики (Главный штаб ВМФ, "Газпром", "Газпром нефть") также обосновались в северной столице. При этом для головной компании Москва остается местом встреч и принятия решений. В этой связи нам придется учиться жить на два города. От переезда мы в первую очередь ожидаем положительной динамики в управлении региональной сетью ОСК. Нам важно добиться более тесного взаимодействия как с предприятиями, так и с важнейшими судостроительными вузами", - сообщил глава ОСК.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 г. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. Предприятия ОСК строят гражданские и военные корабли.

В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот в 2020 году получит четыре атомных и одну дизельную подлодки, а также четыре корабля с крылатыми ракетами "Калибр".