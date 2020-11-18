Войти
Интерфакс-АВН

Советники Трампа убедили его отказаться от нанесения ударов по Ирану - газета

242
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Ближайшим советникам Дональда Трампа удалось убедить президента в нецелесообразности нанесения удара по ядерному объекту Ирана, сообщила газета The New York Times со ссылкой на четырех информированных источников.

Издание пишет, что Трамп спросил у советников на встрече в Овальном кабинете в минувший четверг, "есть ли у него варианты принятия мер против главного ядерного объекта Ирана в ближайшие недели".

Встреча, на которой присутствовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, состоялась на следующий день после того, как инспекторы МАГАТЭ сообщили о том, что запасы урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные ядерным соглашением по иранской ядерной программе. США вышли из этого соглашения в 2018 году.

Присутствовавшие на встрече предупредили Трампа, что удар по объектам Ирана "может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства", отметила газета.

По мнению The New York Times, удар "почти наверняка" был бы нацелен на иранский ядерный объект в Натанзе.

Газета пишет, ссылаясь на сообщения источников, что Трамп, "возможно, все еще ищет способы нанести удар по объектам иранцев и их союзников, включая ополченцев в Ираке".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
15.05.2019
США готовы отправить на Ближний Восток 120 тыс. военных из-за Ирана
28.01.2019
Трамп и Пентагон: два года в "Танке"
24.10.2017
Тиллерсон заявил, что поддерживаемые Ираном вооруженные формирования должны покинуть Ирак
18.04.2017
Заложники международного права
28.11.2016
WiB: Победа Трампа — хорошие новости для ВПК США?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома
  • 18.11 01:23
  • 3
Литва покупает «Чёрных ястребов»