Британский аналитический центр: кроме авиадвигателя, по уровню производимых истребителей Китай уже обогнал Россию (Гуаньча, Китай)

В Британии заявили о том, что Китай «уже опережает» Россию в исследованиях и разработках высококлассных истребителей. Эта новость вызвала горячие споры. Одни китайские читатели видят в этом попытку натравить Поднебесную и Россию друг на друга, другие уверены в том, что у последней по-прежнему есть чему поучиться.

10 и 13 ноября FlightGlobal, информационный сайт, посвященный авиации и аэрокосмической отрасли, и китайская версия ВВС опубликовали недавний отчет авторитетного британского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности - Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). В отчете анализируются текущие боевые возможности ВВС Китая и России и отмечается, что уровень истребителей китайского производства почти обогнал по уровню Россию.

В отчете говорится, что после окончания Второй мировой войны Советский Союз, а затем Россия были "источником угрозы" воздушных и наземных ударов по авиации западных стран. Однако "с точки зрения мирового положения российских самолетов и вооружения, в исследованиях и разработке высококлассных истребителей Китай уже опережает Россию в области разработок датчиков, каналов передачи данных, систем вооружения и стелс-технологий".

В отчете утверждается: "В результате впервые с 1945 года источник наиболее серьезной "воздушной угрозы" для западной авиации смещается. И России, которая потеряла лидирующие позиции из-за своей глубокой промышленной структуры и бюджетных недостатков, будет очень сложно снова догнать первое место".

RUSI подчеркивает, что и Россия, и Китай опираются на истребители на базе Су-27, и обе страны разрабатывают истребители-невидимки и многоцелевые боевые самолеты. В тексте приводится сравнительный анализ нескольких типов китайских истребителей с российскими:

Тяжелый истребитель J-11 - это китайский вариант Су-27. "Китай проделал большую модернизацию и усовершенствование этой модели, включая широкое использование композитных материалов для увеличения тяговооруженности самолета", - говорится в отчете.

Новый J-11D оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой и встроенными средствами радиоэлектронной борьбы, он обладает большей грузоподъемностью и уже превысил по характеристикам самый совершенный производимый Россией Су-35 в семействе Су-27.

J-16, китайский вариант Су-30, также прошел существенную модернизацию.

В плане легких истребителей боевой самолет J-10 является наиболее эффективным и быстрым и превосходит российские серии МиГ-29 и МиГ-35.

Спустя несколько лет истребитель-невидимка J-31 может стать основной моделью истребителей на международном рынке помимо западной продукции.

Что касается истребителей пятого поколения, то J-20 является единственным истребителем этого типа, помимо созданных американской компанией Lockheed Martin F-35 и F-22. В то же время российский истребитель-невидимка Су-57 пока еще не был принят на вооружение передовыми войсками.

Кроме того, в отчете также отмечается, что российская разработка радара с активной фазированной антенной решеткой (РЛС с АФАР) продвигается очень медленно. Период сканирования РЛС с активной фазированной антенной решеткой короче, чем у РЛС с механическим сканированием, надежность выше, а способность одновременного слежения за несколькими целями еще лучше.

RUSI прогнозирует, что в ближайшие 10 лет Россия начнет импортировать датчики и ракетные технологии из Китая. Китайские радары, ракеты класса "воздух-воздух" и средства наведения продемонстрируют превосходство перед российскими разработками, что может стать основой для импорта в Россию.

Комментарии китайских читателей

Гусь летит на юг в семью Чжоу: Не надо нас расхваливать, нам еще предстоит долгая дорога, спасибо.

Гуань_профан: Снова сеют раздоры между нами и миром.

Брат Длинная голова: Немножечко теории "китайской угрозы".

guan_15797754182487 в ответ Брату Длинной голове: Самоуверенно заявлять, что всего лишь "немножечко", очевидно, что Великобритания явно не рада, что Байден не рассматривает Китай как угрозу.

Liskow в ответ Брату Длинной голове: На самом деле это тоже факт. В случае ликвидации ядерного оружия Китай действительно уступает по военной мощи только США. Если честно, Китай в некоторых отношениях даже более продвинут, чем вооруженные силы США. Например, господин Сун Синьчжи, специалист по оборудованию для ВВС, популяризировал формулу боевой эффективности истребителей в воздушном бою, одним из наиболее важных факторов которой является дальность поражения ракет. В то время американские военные предложили двухмоторную ракету класса "воздух-воздух", чтобы увеличить дальность полета и напугать китайских военных. В результате мы буквально создали PL15 под напором американских империалистов, а американские военные, в свою очередь, тоже создали ракету (я забыл конкретную модель). Но из-за того, что она была слишком большой, ее нельзя было использовать в качестве боеприпасов для истребителей, поэтому они все равно вернулись к AIM120. Конечно, у нас все еще есть пробелы, например, в области двигателей и носителей стратегических вооружений. По двигателям китайцы занимают только четвертое или пятое место. Тем более что носитель стратегического оружия, российский "Борей", действительно хорош. Обычным людям нужно усвоить только одну концепцию: наша военная мощь действительно уступает американским империалистам, но на этой планете Китай не побоится ответить на любой вызов.

Зевака: Британский аналитический центр: Кроме авиадвигателя, по уровню производимых истребителей Китай уже обогнал Россию. Вот такие новости, когда читает Индия, ей, должно быть, очень неприятно! Некий аналитический центр в некогда пользующемся доверием сюзеренном государстве сообщил, что оружие основного поставщика не такое хорошее, как у "враждебной страны"? "Загадочная самоуверенность" индийцев опустилась еще на один уровень, сколько можно обманывать себя!

co_bill: Давайте посмотрим, какой ритм задают британцы. Китай вообще никогда не сравнивают с Россией, но британцы просто не могут не сравнить, они специально сталкивают Россию и Китай, чтобы продвинуть идею о том, что мы - враги. О том, что будет дальше, даже говорить не стоит. Группа зевак тут же ухватилась за эту идею, и покраснели, как раки, от гнева, настояв на том, что нужно столкнуть Китай и Россию и посмотреть, кто лучше. Кто победит, тот и лидер, и лучше всего после ненавидеть друг друга.

Mikon: Это правда, двигатель - это словно микрочип, сердце машины.

Жизнь яичницы: Достаточно лишь того, что нас стошнит на "волосатиков" (прозвище русских в китайском интернете, прим. ред.), а британцы будут рады есть всякую гадость.

Mintaka: Способность России к системной интеграции в военной промышленности является лидирующей в мире, и она обычно может производить первоклассную продукцию из второклассных деталей. Системная интеграция Китая основана на наследии Советского Союза. Пока есть еще много аспектов, которым стоит поучиться у России.

Чарующая природа: Боюсь, как бы разные предатели не запомнили это все.

11 мартышек: Эти слова были правдой 5 лет назад, а теперь верны лишь наполовину, китайская компания Air China обнаружила, что сейчас мы идем вровень с русскими. Конечно, враг нас недооценивает, вот и вбрасывает подобные "сенсации".

И так далее: Это не обсуждение того, как Китай лидирует, а скорее статья о "китайской угрозе". Не страх, а попытка посеять раздор - западные страны всегда так действовали.

Слишком много карточек: За исключением авиадвигателей, британский уровень производства истребительной авиации отстает от Китая.