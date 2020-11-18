Войти
Интерфакс-АВН

Главком ВМФ утвердил приемный акт новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово", оснащенного комплексом "Панцирь-М"

363
0
+2
МРК "Одинцово" проекта 22800 у причала ССЗ "Пелла"
МРК "Одинцово" проекта 22800 у причала ССЗ "Пелла".
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении государственных испытаний первого в Военно-Морском Флоте надводного корабля, оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово".

Утверждение приемного акта состоялось в Адмиралтействе, корабль готов к церемонии подъема на нем Андреевского флага, сообщает во вторник служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ России.

"Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово. В последней декаде ноября будет проведена торжественная церемония приема МРК "Одинцово" в состав ВМФ и на нем будет поднят Андреевский флаг", - сообщил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов после утверждения приемного акта корабля, которое состоялось в Адмиралтействе (Санкт-Петербург), говорится в сообщении.

По словам Евменова, "приемный акт утвержден, экипаж малого ракетного корабля и корабелы судостроительного завода "Пелла" приступили к подготовке корабля к подъему на нем Андреевского флага и приему в состав Военно-Морского Флота".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
Похожие новости
18.05.2020
Малые ракетные корабли «Охотск» и «Вихрь» прибуксированы для достройки на завод «Пелла»
17.07.2018
"Оборонка" живет инновациями
08.12.2017
Маленькие путинские корветы-убийцы
27.11.2017
Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
01.08.2017
Юрий Борисов принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля "Ураган"
31.10.2016
Ракетные корабли "Каракурт" получат на вооружение морской "Панцирь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 11:13
  • 1
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
  • 18.11 11:01
  • 6
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 11:01
  • 1
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 10:38
  • 1
Камикадзе над полем боя
  • 18.11 10:29
  • 2
Глава ОСК А.Рахманов: «Нам придется учиться жить на два города»
  • 18.11 09:15
  • 17
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 18.11 09:03
  • 17
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 07:35
  • 61
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 06:35
  • 5
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 06:27
  • 11
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 06:19
  • 74
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 18.11 06:13
  • 5
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
  • 18.11 05:47
  • 56
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 18.11 02:00
  • 1
Зарубежное безумие Росатома
  • 18.11 01:23
  • 3
Литва покупает «Чёрных ястребов»