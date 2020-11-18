Главком ВМФ утвердил приемный акт новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово", оснащенного комплексом "Панцирь-М"

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении государственных испытаний первого в Военно-Морском Флоте надводного корабля, оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово".

Утверждение приемного акта состоялось в Адмиралтействе, корабль готов к церемонии подъема на нем Андреевского флага, сообщает во вторник служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ России.

"Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово. В последней декаде ноября будет проведена торжественная церемония приема МРК "Одинцово" в состав ВМФ и на нем будет поднят Андреевский флаг", - сообщил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов после утверждения приемного акта корабля, которое состоялось в Адмиралтействе (Санкт-Петербург), говорится в сообщении.

По словам Евменова, "приемный акт утвержден, экипаж малого ракетного корабля и корабелы судостроительного завода "Пелла" приступили к подготовке корабля к подъему на нем Андреевского флага и приему в состав Военно-Морского Флота".