Разговоры о низкой живучести Т-72 в ходе войны Карабахе - спекуляции

Источник изображения: Фото: mod.gov.az, Отвага2004

Недавно закончившаяся война в Нагорном Карабахе вызвала новые спекуляции о закате эры танков. Об этом писали и в российских, и в зарубежных изданиях.

Но любой, кто хоть немного интересовался военной историей, знает, что танки хоронят регулярно после каждой войны, начиная с событий на Ближнем Востоке 1967 года.

Можно вспомнить Октябрьскую войну 1973 году между Египтом, Сирией, поддерживающими их арабскими странами и Израилем. Тогда всего лишь за 18 дней стороны потеряли более 2500 бронемашин.

В ходе сражений ирано-иракской войны во время некоторых операций на поле боя оставались сотни единиц поверженной техники.

Во время конфликта в Ливане 1982 года, например, две сирийские танковые бригады к югу от озера Карун за короткий срок потеряли более 200 Т-62, причем 90 из них были брошены из-за того, что лишились топлива.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az, Отвага2004

Ужасающим "падеж" танков был и во время войны в заливе в 1991 году, затем в ходе американской агрессии в Ираке в 2003-м.

Однако нет ни одного образца вооружений для сухопутных войск, который мог бы заменить танки. Никому же не приходит в голову, что пехота устарела для современных войн, учитывая, сколько погибло в этот раз бойцов общевойсковых подразделений. Можно также вспомнить артиллеристов или водителей автотранспорта. Там тоже гигантские жертвы. Из-за рисков потерь практически не применялись боевые вертолеты Армении и Азербаджана, они тоже стали бесполезными?

Да, армянские танковые соединения понесли существенные потери. Как уже отмечалось, материальная часть была давно устаревшей, разработанной в 70-80 годы. Но даже эти не молодые "семьдесят вторые" довольно стойко перенесли все перипетии этой войны XXI века.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az, Отвага2004

Если оценивать размещенные азербайджанским Минобороны видеоролики, можно увидеть, что высокоточные боеприпасы MAM-C турецких БПЛА "Байрактар" лишь выводили из строя танки - поражались гусеничные ленты, моторно-трансмиссионные отделения. То есть, если бы у армянской стороны нормально действовали эвакуационные службы, эту технику можно было вернуть в строй. А так ее просто бросили наступающему противнику.

Конечно, более фатальными были поражения, когда операторам беспилотников удавалось попасть в открытые люки экипажа или поджечь внешние топливные баки, из которых почему-то не слили топливо. Также серьезные повреждения наносились израильскими дронами - камикадзе HAROP весом в 135 кг, с 15-килограмовой боевой частью. Кстати, эти БПЛА предназначались, прежде всего, для выбивания систем ПВО, но в ходе этого конфликта, даже к удивлению изготовителей, успешно сменили специализацию.

Азербайджанская сторона хорошо отзывается об израильских ПТУР "Спайк" различных модификаций, способных атаковать в крышу, но бывали случаи, когда Т-72 выдерживали и попадания таких ракет.

Интересная деталь: в ходе этой войны практически не демонстрировались Т-72 с оторванными башнями.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az, Отвага2004

Также те, кто говорят об ущербности "семьдесят вторых", почему-то забывают, что и азербайджанская сторона была вооружена ими. Причем воевали образцы, которые по бронезащите ничем не превосходили своих противников. Однако было потеряно лишь три десятка машин. Вот что значит грамотное применение с хорошей пехотной поддержкой под прикрытием с воздуха.

Разумеется, итоги конфликта в Карабахе будут хорошо проанализированы, и из произошедшего сделают выводы, которые смогут повлиять на качество поступающей в российскую армию техники.

Дмитрий Лемешко