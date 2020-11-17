С базой в Судане возможности российского флота расширятся - бывший командующий Черноморским флотом РФ

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия расширит присутствие военно-морского флота за счет создания в Судане на Красном море пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, сообщил в понедельник "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов.

"Это расширение возможностей для нашего флота. Настало время восстанавливать наше военно-морское присутствие", - сказал Комоедов.

По его словам, у России появится еще один пункт базирования флота за рубежом на фоне "господства США и НАТО в Атлантике, Тихом и Индийском океанах в воздухе, на воде и под водой".

Россия создаст в Судане на Красном море пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина. Он поручил Минобороны России подписать с Суданом соответствующее межправительственное соглашение, говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Комоедов назвал Красное море важным для российского военного присутствия регионом. "У России там есть интересы. Это Африка и Аравийский полуостров. Это выход в Индийский океан, а также выход через Суэцкий канал и Средиземное море в Атлантику", - заявил адмирал.

"В Судане нам не надо держать большие силы. Там достаточно будет иметь пункт маневренного базирования и материально-технического обеспечения", - сообщил он.

На прошлой неделе бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что пункт материально-технического обеспечения в Судане будет важен для российских боевых кораблей, которые выполняют антипиратские миссии и задействованы в охране конвоев.

"В перспективе пункт материально-технического обеспечения в Судане может стать полноценной военно-морской базой", - сказал Кравченко.

Максимальная численность состава пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане - 300 человек, говорится в проекте двустороннего соглашения, который был размещен 11 ноября на официальном портале правовой информации.

Установлено максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения: четыре единицы, включая военные корабли c ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности, говорится в проекте соглашения.

Россия готова безвозмездно поставить Судану вооружение и военную технику для организации противовоздушной обороны базы ВМС этой страны в Порт-Судане, отмечается в проекте двустороннего соглашения.

В нем говорится, что Россия также сможет использовать воздушное пространство республики Судан для полетов самолетов. Согласно проекту соглашения, Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

30 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.

Согласно сайту Минобороны РФ, в октябре от 60 до 100 российских военных кораблей, подлодок и судов обеспечения выполняли задачи в море.