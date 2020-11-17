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Industry Hunter

Использование в России нестандартных частот для 5G ведёт к росту расходов на 84% – исследование

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5G
5G.
Источник изображения: industry-hunter.com

Развертывание и эксплуатация неавтономной сети 5G (NSA) в период с 2023 по 2030 год с использованием диапазона 4,8 ГГц обойдется российским операторам на 84% дороже по сравнению с тем, если бы использовался диапазон 3,5 ГГц, такие выводы содержатся в исследовании GSMA Intelligence «5G в России: влияние спектра на перспективы развития», пишет ICT.Moscow.

Причина дороговизны сетей, работающих в диапазоне 4,8 ГГц, обусловлена тремя ключевыми факторами: более высокой плотностью приёмо-передающих устройств, образующих сеть; невозможность использовать наиболее распространённые пользовательские 5G-устройства, т.к. производители сосредоточены на диапазоне 3,5 ГГц; более высоким энергопотреблением.

Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят системами связи силовых структур. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах.

GSMA Intelligence прогнозирует с учётом планов вывода на орбиту спутников связи, что к 2025 году на 5G будет приходиться около 43 миллионов подключений (почти 20% от общего числа подключений). По этим прогнозам Россия приблизится к среднемировым показателям внедрения 5G к 2025 году.

По оценкам GSMA Intelligence, 5G принесет российской экономике более 5,2 миллиарда долларов к 2025 году, что эквивалентно увеличению ВВП на 0,3%. К 2030 году этот показатель достигнет 0,9%.

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Страны
Россия
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2 комментария
№1
17.11.2020 07:54
Цитата, q
По оценкам GSMA Intelligence, 5G принесет российской экономике более 5,2 миллиарда долларов к 2025 году, что эквивалентно увеличению ВВП на 0,3%. К 2030 году этот показатель достигнет 0,9%.
Кто больше наобещает?
Цитата, q
обойдется российским операторам на 84% дороже по сравнению с тем, если бы использовался диапазон 3,5 ГГц,
Но если перевести из этого поддиапазона спецпотребителей, то тогда их связь обойдётся дороже на 84% бюджету. А поскольку бюджет формируется из наших налогов, то всё-равно эти расходы оплатит население.
Итак: либо нам оплачивать свой более дорогой интернет, либо более дорогую связь спецпотребителей ПЛЮС перевод этих спецпотребителей в другой поддиапазон (замена всей связи Минобороны, МВД, ФСБ... Сумму даже сложно представить)
ВЫВОД: принятое на днях решение не трогать спецпотребителей, а для 5G выделить другой поддиапазон обойдётся населению значительно дешевле.
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№2
17.11.2020 09:41
Тут господа лукавят. Недавно была статья про то, что все дело в санитарных нормах. У нас они более жесткие. Допустимая мощность излучения на 1 кв. м в несколько раз меньше, чем за бугром. Частота не причем. Поэтому будет необходимо ставить бОльшее количество станций. Соответственно и расходы возрастут.Господа же хотят протащить импортное оборудование, чтобы не напрягаться. Сейчас тупо хотят протащить изменения норм в СанПиНах.
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