Использование в России нестандартных частот для 5G ведёт к росту расходов на 84% – исследование

Развертывание и эксплуатация неавтономной сети 5G (NSA) в период с 2023 по 2030 год с использованием диапазона 4,8 ГГц обойдется российским операторам на 84% дороже по сравнению с тем, если бы использовался диапазон 3,5 ГГц, такие выводы содержатся в исследовании GSMA Intelligence «5G в России: влияние спектра на перспективы развития», пишет ICT.Moscow.

Причина дороговизны сетей, работающих в диапазоне 4,8 ГГц, обусловлена тремя ключевыми факторами: более высокой плотностью приёмо-передающих устройств, образующих сеть; невозможность использовать наиболее распространённые пользовательские 5G-устройства, т.к. производители сосредоточены на диапазоне 3,5 ГГц; более высоким энергопотреблением.

Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят системами связи силовых структур. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах.

GSMA Intelligence прогнозирует с учётом планов вывода на орбиту спутников связи, что к 2025 году на 5G будет приходиться около 43 миллионов подключений (почти 20% от общего числа подключений). По этим прогнозам Россия приблизится к среднемировым показателям внедрения 5G к 2025 году.

По оценкам GSMA Intelligence, 5G принесет российской экономике более 5,2 миллиарда долларов к 2025 году, что эквивалентно увеличению ВВП на 0,3%. К 2030 году этот показатель достигнет 0,9%.