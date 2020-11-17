С новым эластичным сенсором робот сможет испытывать тактильные ощущения как у кожи человека

Исследователи из Корнеллского университета (США) создали волоконно-оптический датчик, который измеряет тактильные взаимодействия с помощью света. Он сочетает в себе недорогие светодиоды и красители, в результате чего получается эластичная «кожа», которая распознает изгиб, деформацию, давление. Этот датчик может подарить мягким роботизированным системам – и людям, которые используют технологию дополненной реальности – возможность испытывать те же богатые тактильные ощущения, что испытывает человек через свою кожу, сообщает пресс-служба вуза. Подробно свою разработку ученые описали в журнале Science.

Авторы работы черпали вдохновение в распределенных волоконно-оптических датчиках на основе диоксида кремния и разработали растягиваемый световод для мультимодального зондирования (SLIMS). Эта длинная трубка содержит пару стержней из полиуретанового эластомера. Один ​​прозрачный, другой заполнен поглощающими красителями в нескольких местах и ​​подключается к светодиоду. Каждый стержень ​​соединен с красно-зелено-синим сенсорным чипом для регистрации изменений оптического пути света. От того, как изменяется путь света, меняется и сила тактильного прикосновения.

Чтобы проверить, как работает новое устройство, исследователи напечатали на 3D-принтере перчатку – и вдоль каждого пальца перчатки провели датчик. Перчатка питается от литиевой батареи и оснащена Bluetooth, поэтому она может передавать данные в базовое программное обеспечение, которое восстанавливает движения и деформации перчатки в режиме реального времени.

Погружение в виртуальную и дополненную реальность основано на захвате движения. Прикосновения практически нет, — сказал Роб Шепард, доцентом кафедры механической и аэрокосмической техники Корнеллского университета. — Допустим, вы хотите иметь симуляцию дополненной реальности, которая учит вас, как починить машину или заменить шину. Если у вас есть перчатка или что-то, что может измерять давление, а также движение, эта визуализация дополненной реальности могла бы сказать: "Поверните а затем остановитесь, чтобы не перетянуть гайки". Прямо сейчас это не произойдет, но есть способ, как сделать это реальностью.