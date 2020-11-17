"Опасная тенденция": зачем Трамп устроил перестановки в Пентагоне

В США гадают, почему Трамп сменил министра обороны в переходный период

Перестановки в руководстве Пентагона вывели из состояния стабильности сообщество национальной безопасности США. Теперь, как пишут американские военные обозреватели, всех интересуют два вопроса - кто уйдет следующий и почему это происходит именно сейчас, после выборов президента.

Отставка министра обороны США Марка Эспера и последующая его замена на главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера уже сама по себе стала необычным делом для переходного периода, начавшегося после выборов президента США, пишет Defense News. Тем более, что должность эту получил не замгоссекретаря Дэвид Норквист, которому прочили переход именно на эту позицию.

Еще больше ситуация обострилась на прошлой неделе, когда замминистра обороны по вопросам разведки Джозеф Кернан и замминистра обороны по вопросам политики Джеймс Андерсон сами подали заявления об отставке. Это, как пишет американская пресса, было инициировано в Белом доме.

Среди теорий, обсуждаемых как экспертами по национальной безопасности, так и представителями Демократической партии США, выделяются две, которые можно считать основными.

Во-первых, волна кадровых перестановок - это игра, направленная на ускорение вывода войск из Афганистана. Во-вторых, и это более пессимистический вариант, кадровая пертурбация направлена на возможное использование вооруженных сил США для подрыва результатов недавних президентских выборов.

Есть и третий вариант, который также имеет хождение в военно-политических кругах Вашингтона. Уход министра обороны США Марка Эспера и нескольких других ключевых должностных лиц связывается сугубо с кадровой политикой самого Дональда Трампа, которая редко поддавалась логическому объяснению, пишет Defense News.

В свою очередь, сотрудник администрации на условиях анонимности приписал эту кадровую революцию директору Управления кадров президента США Джону Макинти, который, как сообщается, в течение нескольких месяцев работал над подавлением предполагаемой нелояльности в администрации. Обозреватель The Washington Post написал в Twitter, что Макинти также стоит за недавними отставками в министерстве внутренней безопасности США.

«На самом деле этот отток не связан с политикой, - сказал чиновник, добавив, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен был исключен из процесса принятия этих кадровых решений. - Речь идет о мести людям, которых они никогда не считали всецело поддерживающими Дональда Трампа».

В настоящее время в США обсуждают, кто может стать следующим кандидатом на увольнение.

В документах упоминаются глава отдела закупок Эллен Лорд, политический назначенец, пробывший на должности дольше всех, а также главный управляющий Лиза Хершман. Также предполагаются аналогичные шаги с менее выдающимися лидерами.

Перестановки могут коснуться таких позиций, как замруководителя аппарата главы Пентагона, замглавы администрации Джеймса Андерсона, отвечавшего в министерстве обороны за политику и другие менее масштабные фигуры.

Ведущие демократы в комитете по делам вооруженных сил конгресса США критически относятся к этим шагам, ссылаясь на риск для национальной безопасности и заявляя при этом, что изменения создают хаос и нестабильность в то время, когда Соединенные Штаты должны демонстрировать спокойствие и порядок.

«Если это только начало тенденции - президент либо увольняет, либо изгоняет специалистов по национальной безопасности, чтобы заменить их людьми, которые считаются более лояльными к нему, то следующие 70 дней будут в лучшем случае ненадежными, а в худшем - совершенно опасными», - заявил председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил республиканец Адам Смит.

Вместе с тем Белый дом пытается успокоить американское военное сообщество. В частности, в конце прошлой недели председатель комитета сената по вооруженным силам Джим Инхоф (республиканец от штата Оклахома) заявил Fox News, что перестановки в Пентагоне завершены.

При этом одно из назначений - а именно: введение Дугласа Макгрегора в должность советника и.о. министра обороны - вызвало тревогу в некоторых оборонных кругах США, пишут американские СМИ.

Дело в том, что Макгрегор является главным сторонником вывода американских войск из Афганистана. Некоторые наблюдатели расценили этот шаг Трампа как стремление реализовать свое обещание.

«Если [Дональд Трамп] решит завершить то, что сказано о выводе войск из Афганистана и Ближнего Востока, у него, безусловно, будет достаточно времени, чтобы обеспечить выполнение этого приказа (на данный момент срок полномочий Трампа составляет менее 70 дней - «Газета.Ru»)», - говорит экс-директор штаба комитета по вооруженным силам сената Арнольд Пунаро.

Комитет по вооруженным силам палаты представителей, контролируемый демократами, тем не менее, 12 ноября объявил о слушаниях по военной миссии США в Афганистане.

«С одной стороны, весьма трудно объяснить мотивы, побудившие Дональда Трампа к столь масштабным кадровым перестановкам, тем более в переходный период. Пока вновь назначенные выдвиженцы Трампа примут дела и должность, войдут в курс дела, как раз закончится переходный период. К этому времени в Белом доме, нельзя исключать, будет уже новая администрация, которая на все чувствительные посты расставит уже свои кадры», - рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

С другой стороны, отметил собеседник издания, в настоящее время в США весьма непростая внутриполитическая ситуация. Пока Дональд Трамп не признает своего поражения на президентских выборах. И в этой связи 45-му президенту США в переходный период исключительно важна роль кадров военного ведомства, лично абсолютно лояльных нынешнему главе Белого дома. Скорее всего, нынешние масштабные кадровые перестановки в США объясняются в основном именно этим.

Михаил Ходаренок