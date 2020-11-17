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ЦАМТО

Hyundai Heavy Industries может стать разработчиком проекта нового эсминца для ВМС Республики Корея

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Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото
Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Choo Youn-Kong

ЦАМТО, 16 ноября. По данным Korea Herald, Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) планирует выбрать Hyundai Heavy Industries Co. в качестве предпочтительного претендента на разработку проекта нового национального эсминца, оснащенного системой "Иджис".

Ранее сообщалось, что несколько офицеров ВМС предстали перед судом по обвинению в том, что в 2014 году они якобы разрешили представителям Hyundai Heavy Industries тайно отснять секретные документы, связанные с проектом Korea Destroyer Next Generation (KDDX) по созданию 6000-тонного эсминца нового поколения.

Ссылаясь на продолжающееся расследование, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., которая также борется за проект стоимостью 21 млрд. вон (17,6 млн. долл.), ранее потребовала наложения судебного запрета на реализацию закупки. В августе DAPA рассмотрело проектные предложения компаний и поставило Daewoo более высокие оценки.

По заявлению DAPA, в конце октября Центральный окружной суд Сеула отклонил ходатайство Daewoo, заявив, что невозможно установить, использует ли Hyundai информацию, доступ к которой она якобы незаконно получила.

После вынесения постановления агентство решило продолжить реализацию проекта и намерено в ноябре официально объявить предпочтительного участника торгов, с которым после проведения переговоров планируется подписать контракт.

Агентство рассчитывает завершить проектирование ко второй половине 2023 года и начать постройку корабля в 2024 году.

По заявлению представителя DAPA, агентство сделает все возможное, чтобы продолжить проект в соответствии с надлежащими процедурами и правилами. В случае необходимости, после вынесения судом решения в отношении подозреваемых должностных лиц организация предпримет "соответствующие меры".

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Страны
Южная Корея
Продукция
Иджис
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
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