Hyundai Heavy Industries может стать разработчиком проекта нового эсминца для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 16 ноября. По данным Korea Herald, Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) планирует выбрать Hyundai Heavy Industries Co. в качестве предпочтительного претендента на разработку проекта нового национального эсминца, оснащенного системой "Иджис".

Ранее сообщалось, что несколько офицеров ВМС предстали перед судом по обвинению в том, что в 2014 году они якобы разрешили представителям Hyundai Heavy Industries тайно отснять секретные документы, связанные с проектом Korea Destroyer Next Generation (KDDX) по созданию 6000-тонного эсминца нового поколения.

Ссылаясь на продолжающееся расследование, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., которая также борется за проект стоимостью 21 млрд. вон (17,6 млн. долл.), ранее потребовала наложения судебного запрета на реализацию закупки. В августе DAPA рассмотрело проектные предложения компаний и поставило Daewoo более высокие оценки.

По заявлению DAPA, в конце октября Центральный окружной суд Сеула отклонил ходатайство Daewoo, заявив, что невозможно установить, использует ли Hyundai информацию, доступ к которой она якобы незаконно получила.

После вынесения постановления агентство решило продолжить реализацию проекта и намерено в ноябре официально объявить предпочтительного участника торгов, с которым после проведения переговоров планируется подписать контракт.

Агентство рассчитывает завершить проектирование ко второй половине 2023 года и начать постройку корабля в 2024 году.

По заявлению представителя DAPA, агентство сделает все возможное, чтобы продолжить проект в соответствии с надлежащими процедурами и правилами. В случае необходимости, после вынесения судом решения в отношении подозреваемых должностных лиц организация предпримет "соответствующие меры".