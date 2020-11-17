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Известия.ru

РКК допустила полет еще одного «туриста» на МКС вместе с актрисой в 2021 году

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Вместе с актрисой на Международную космическую станцию (МКС) может отправиться еще один участник космического полета, но для этого нужно, чтобы два космонавта задержались на станции на год. Эта информация следует из предварительной программы полетов на МКС на 2021 год, разработанной Ракетно-космической корпорации «Энергия», копия которой появилась в распоряжении «РИА Новости» в понедельник, 16 ноября.

Согласно проекту программы, 5 октября 2021 года на 12 суток на «Союзе МС-19» на МКС прилетит экипаж из трех человек: космонавта Антона Шкаплерова и двух участников космического полета. О том, что в рамках этого полета на станцию отправится российская актриса для съемок в космосе первого художественного фильма, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» 3 ноября. Корпорация запустила конкурс, победительница которого получит главную роль в этой киноленте. О полете второго «туриста» не говорилось.

Выполнив свою работу, актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на «Союзе МС-18». Новицкий вместе с космонавтами-новичками Петром Дубровым и Сергеем Корсаковым прибудут на станцию в начале апреля 2021 года. Новицкий пробудет в космосе стандартную полугодовую смену, а космонавтам-новичкам, если программа полетов будет утверждена в текущем виде, придется задержаться на станции на год и отработать две смены. Это нужно, чтобы обеспечить возможность полета актрисы и съемки фильма.

В пресс-службе «Роскосмоса», комментируя «РИА Новости» эту информацию, подчеркнули, что состав экипажей на 2021 год еще не утвердили.

В свою очередь член общественной организации Федерация космонавтики России Александр Хохлов считает, что вторым участником полета, кроме актрисы, может стать режиссер или оператор.

«Есть несколько вариантов: две актрисы из фильма «Вызов», актриса и режиссер Клим Шипенко, актриса и актер, актриса и кинооператор», — сказал он.

О том, что Первый канал и «Роскосмос» вместе с партнерами собираются снять первый художественный фильм в космосе, заявил гендиректор этого телеканала Константин Эрнст 23 сентября. Предварительно он получил название «Вызов». Режиссером картины станет Клим Шипенко («Текст», «Холоп», «Салют-7»).

В мае этого года СМИ писали о планах голливудского актера Тома Круза снять кинокартину на МКС. Ему помогут в этом глава SpaceX Илон Маск и НАСА.

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Страны
Россия
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
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1 комментарий
№1
17.11.2020 12:55
Цитата, q
Новицкий вместе с космонавтами-новичками Петром Дубровым и Сергеем Корсаковым прибудут на станцию в начале апреля 2021 года. Новицкий пробудет в космосе стандартную полугодовую смену, а космонавтам-новичкам, если программа полетов будет утверждена в текущем виде, придется задержаться на станции на год и отработать две смены. Это нужно, чтобы обеспечить возможность полета актрисы и съемки фильма.
И это все ради съемок кинА? Пипец.
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