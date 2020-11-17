The Telegraph (Великобритания): австрийский агент русских оказался гораздо более ценным, чем кто-либо мог предположить

Британские СМИ признают, что австрийского полковника, более 20 лет верно работавшего на русских, сдали австрийцам английские спецслужбы. Русский агент оказался не мелкой сошкой, а ценнейшим источником для российской военной разведки. Британцы в ярости от мягкого приговора ему и освобождения в зале суда. Долгое время важные секреты НАТО рекой текли в российский Генштаб.

72-летний Мартин Мюллер, который был раскрыт как российский агент в результате общеевропейской операции западных спецслужб, центральную роль в которой сыграла британская MI6, как полагают, работал непосредственно на знаменитое российское разведывательное подразделение 29155, которое выполняло задачи по дестабилизации Европы и занималось убийствами за рубежом.

Для своих соседей по тихому пригороду Зальцбурга Элсбетену Мартин Мюллер представлялся незаметной фигурой. Жители городка описывают его как мягкого и приветливого человека, которые много лет ездил на одном и том же скромном Рено и в течение 30 лет владел одной и той же скромной квартирой. Когда одного из соседей Мюллера спросили, не совершал ли он каких-нибудь роскошных покупок, тот, подумав, вспомнил, что Мюллер однажды приобрел минивэн для кемпинга.

Однако в конце 2018 года эти мнения окружающих Мюллера были разрушены до самого основания. Их скромный 72-летний сосед был обвинен в продаже государственных секретов России и признан судом виновным по трем статьям: передача иностранному государству сведений, содержащих гостайну, оказание содействия зарубежной разведке в ущерб интересам Австрии и раскрытие военных секретов.

Хотя сам этот случай и вызвал в Австрии определенный переполох, деталей о нем было известно мало. Суд проходил за закрытыми дверями, СМИ в своих публикациях называют Мюллера буквами ММ, а его лицо на иллюстрациях всегда было размыто.

Мартин Мюллер был приговорен к трем годам заключения - менее трети максимально возможного наказания за подобные преступления - и был немедленно освобожден в зале суда с учетом времени, проведенного в изоляторе под следствием. Хотя некоторые скептики и задавались вопросом, не было ли такое мягкое наказание некоей уступкой России, соседи сразу же сделали вывод о том, что Мартин Мюллер был всего лишь "мелкой рыбешкой" в бурных водах международного шпионажа.

Однако сейчас The Telegraph может раскрыть правду: Мюллер был совсем не маленьким винтиком этой машины. Считают, что он работал непосредственно на элитное подразделение Главного управления российского Генштаба - часть № 29155, в задачи которой входили, в частности, дестабилизация Европы и зарубежные ликвидации врагов, например, операция в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Это то самое подразделение, которое подозревают в организации неудавшейся попытки отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году, а также в попытке государственного переворота в Черногории годом спустя, целью которого было убийство тогдашнего премьер-министра и его замена на другую персону, занимавшую пророссийские и антинатовские позиции.

Источники в европейских спецслужбах полагают, что Мюллер имел отношения к этим и другим смертельным шпионским операциям.

Имеется и рабочее предположение о том, что информация, переданная Мюллером своим кураторам, стала основанием для принятия ими решения об использовании в Солсбери нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", что послужило причиной смерти обычной британской гражданки Дон Стерджес и подвергло опасности жизни других людей.

Полагают, что работа Мюллера на российскую военную разведку сыграла свою роль в ее операциях в Афганистане и создала условия для планирования диверсий в Баграме, в результате которых погибли сотни афганцев и три американских морских пехотинца.

Мюллер признал факт передачи информации своему куратору и получения от него денег. Однако адвокат Мартина Мюллера заявил в пятницу, что отставной австрийский полковник считает "чистым вымыслом и фантазией" обвинения в том, что преданные им русским сведения могли привести к гибели людей. Адвокат Михаэль Хофер пояснил: "Переданная информация не имела практической ценности и относилась только к внутриавстрийским делам, которые только и интересовали российского разведчика. Полковнику Мюллеру совершенно неизвестно, что он делал с этой информацией, но он уверен в том, что она не могла нанести никакого вреда другим людям".

Карьера русского агента продолжалась в течение более 25 лет, начавшись за 10 лет до того, как, предположительно, было создано подразделение 29155. Однако в работе на русскую военную разведку австрийского информатора именно в этом подразделении он вышел на самый высокий уровень.

Среди десятков оперативников, с которыми за столь длительный период работал Мюллер, были и Андрей Аверьянов, начальник подразделения 29155, и Эдуард Шишмаков, другой известный его руководитель, который в прошлом году был осужден заочно на 15 лет за свою роль в неудавшемся путче в Черногории.

Имеются сведения о том, что Мюллер встречался со своими кураторами во многих странах, граничащих с Австрией, куда он выезжал на машине, одалживаемой у своей любовницы. Ей сейчас уже за 70 лет, и она стала ключевым свидетелем, показания которой привели Мюллера на скамью подсудимых. Ее личные данные тщательно скрываются из опасений мести.

Через своего адвоката Мюллер заявил, что он никогда не слышал имен двух вышеназванных мужчин, что он ничего не знает о подразделении 29155, и что за все время он встречался только с одним куратором. Он также опроверг сведения о том, что ездил на встречи на машине своей любовницы.

Как сообщает словацкая газета Dennik M, Мюллер со своими руководителями проводил целые дни в гостиницах, излагая им секретную информацию за обильными порциями водки. Обслуживающий персонал в отеле Panorama Hotel в Высоких Татрах в Словакии рассказывает, что каждый раз после таких посещений от гостей оставалось по нескольку пустых бутылок из-под водки.

Сотрудники отеля также замечали, что после встреч с друзьями Мюллер часто рылся в портмоне с толстыми пачками банкнот. В других случаях он встречался с сотрудниками Главного управления в ресторанах неподалеку от Братиславы. Однажды он передавал им похищенную информацию в известном элитном ресторане на берегу Дуная.

Судя по всему, встречи руководящих работников ГУ с Мюллером обеспечивались другими сотрудниками, которые остались неизвестными. Однако организация встреч была не всегда удачной. В конце концов, Мюллера захватили после того, как оперативники одной европейской спецслужбы "накрыли" факт передачи ему 30 000 евро (27 000 фунтов стерлингов) его русским куратором, сотрудником Главного управления Игорем Егоровичем Зайцевым.

Британские спецслужбы отказались комментировать появившиеся в австрийской прессе сообщения о том, что именно они дали изначальную "наводку" на Мюллера. Известный австрийский новостной портал Wochenblick опубликовал интервью с осужденным Мюллером, в котором он заявил, что незадолго до своего ареста его пригласил в кафе один официальный британский представитель.

Как признал сам Мюллер, на встрече англичанин убедил его передать некоторые элементы "аппаратуры" для связи, которые, якобы должны были помочь адвокатской защите некоего "Юрия" - давнего знакомого Мюллера, с которым тот познакомился еще в 80-х годах в Тегеране. В интервью Мюллер утверждал, что, по его мнению, он не делал при этом ничего плохого, и что теперь он понимает, что "проявил наивность".

Адвокат Мюллера заявляет, что еще в давние времена Мюллер подружился с русским военным атташе, и с течением лет их дружба переросла в некое "подобие деловых отношений", в которых русские платили австрийцу за информацию.

Однако за пределами здания суда адвокат Мюллера сказал газете The Telegraph, что его подзащитный передавал российской стороне только общедоступную информацию на манер "иностранного корреспондента". "Плата за нее не была высокой. По всему периоду получается примерно 930 евро (835 фунтов стерлингов) в месяц. Разве за такие деньги кто-нибудь станет продавать секретные сведения?" - добавил он.

Эти слова адвоката нашли живой отклик у жителей многоквартирного жилого дома, в котором расположена квартира Мюллера.

Один из соседей отставного военного, Вальтер Рауценберг сказал нам, размахивая газетой: "Любой может прочитать газету и поделиться информацией из нее. Вот, смотрите "В марте пройдет распродажа!". Рауценберг добавил: "Я не думаю, что он зарабатывал какие-то деньги. Они ему были просто не нужны. Он вообще редко тратил деньги… он жил простой жизнью".

Однако сотрудники европейских спецслужб уверены, что даже те сотни тысяч евро, в получении которых признался Мюллер, явились только частью выплаченного ему вознаграждения. А утверждение о том, что он передавал русским только общедоступную информацию, они называют "большим преуменьшением".

Напротив, оперативник под псевдонимом Nyetimber утверждает, что, пользуясь своим служебным положением, Мюллер сообщал русским ценнейшие сведения о внутренней работе структур НАТО, что могло иметь серьезные последствия для всех стран-членов организации, включая Великобританию.

Хотя Австрия и не является членом НАТО, она участвует в программе "Партнерство ради мира", цель которой состоит в развитии более плотных связей и интероперабельности между НАТО и вооруженными силами "дружественных государств", с которыми Североатлантический Союз может проводить совместные операции. Каждые два года программа "Партнерство ради мира" подвергалась "перепланировке и обновлению". Мюллер принимал в этом непосредственное участие и имел в этой связи доступ к различным материалам, включая и секретные. Он также имел доступ к отчетам рабочих групп, соглашениям о "стандартизации" и другим важным документам.

Мюллер работал в рамках программы с 2008 года вплоть до своего выхода в отставку в 2013 году. А с 2009 года он отвечал за контакты с НАТО в CIEDG - группе по борьбе с СВУ (специальными и самодельными взрывными устройствами).

По данным из европейских спецслужб, Мюллер также отвечал в австрийской армии за контакты с НАТО в группе противохимической, противоэпидемиологической, противорадиационной и противоатомной защиты. Правда, он это отрицает.

Европейские агенты подозревают, что русские кураторы Мюллера направляли его карьерные передвижения с тем, чтобы вывести его на наиболее интересующие их направления. Хотя сам Мюллер утверждает, что всегда хотел оставаться в своем танковом батальоне, и его служебные перемещения осуществлялись только по приказам из кадров австрийской армии.

Входя в группу связи с НАТО по борьбе с СВУ, Мюллер имел доступ к техническим деталям конструкций и оснащения механизированных и танковых войск НАТО, информации о системах их бронезащиты, и что особенно важно - их устойчивости к воздействию различных СВУ.

В европейских спецслужбах полагают, что с 2008 года Мюллер передавал русским всю информацию, к которой он имел доступ (сам Мюллер это опровергает) и которая позволяла российской армии нащупывать все потенциальные слабости в обороне НАТО, особенно в ее операциях в Афганистане, где группа CIEDG играла центральную роль.

Как полагают эксперты, в тот период ГРУ (предшественник Главного управления) действовало вместе с Талибаном* по ослаблению сил США и НАТО в Афганистане. В газете New York Times указывают, что американские разведслужбы уверены в том, что подразделение 29155 выплачивало Талибану вознаграждения за убийства военнослужащих армий коалиции, используя для этого афганских посредников. Речь шла о наградах до 100 000 долларов за каждого убитого американского или натовского военного.

Американские спецслужбы до сих пор расследуют события и связи вокруг гибели трех американских морских пехотинцев в целевом подрыве автомашины в апреле 2019 года. Хотя свидетельства того, что Мюллер непосредственно вывел ГРУ на эту акцию и отсутствуют, в европейских разведывательных службах уверены, что переданная им информация была использована для организации русскими операций, направленных против американского военного персонала, в ходе которых погибли также сотни афганцев.

Источник в европейских спецслужбах сказал нам: "С высокой степенью вероятности можно утверждать, что то, что он сообщал, могло привести к гибели отдельных людей. Размер нанесенного им реального вреда пока неизвестен".

Полагают, что пробелы в системе безопасности НАТО позволили русским получить более полное представление о том, какой информацией располагают в альянсе относительно химического оружия и какой защитой от него в нем обладают. Это позволило ГРУ выбрать для осуществления ликвидаций те отравляющие вещества, которые были относительно малоизвестны их противнику.

В европейских спецслужбах существует рабочая версия, что сведения, переданные Мюллером, позволили подразделению 29155 подготовить две попытки отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году с помощью органо-фосфатных ядов, а также покушение на Сергея Скрипаля тремя годами спустя.

Теперь уже установлено, что ГРУ атаковало Скрипаля нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок". Скрипаль и его дочь Юлия впали в кому, но выжили. Дон Стерджес повезло меньше. Она и ее приятель подобрали выброшенный флакон из-под духов, в котором содержался яд "Новичок" Женщина нанесла его себе на запястье и через восемь дней умерла.

Вскоре после этого инцидента сэр Марк Седвилл, в прошлом советник по национальной безопасности Великобритании, сообщил Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что "с высокой вероятностью семейство нервно-паралитических ядов "Новичок" было разработано для того, чтобы предотвратить его обнаружение Западом и обойти международную систему контроля над химическим оружием". Эти яды были созданы в СССР еще в 80-е годы, но, согласно письму сэра Седвилла, и в "сегодняшней России, начиная с 2010-х годов они еще производятся, и накапливаются в небольших объемах".

Источники в европейских спецслужбах указывают на недавнюю попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального с помощью вещества, которое немецкие эксперты, как сообщается, идентифицировали в качестве яда из семейства "Новичков".

После инцидента со Скрипалем правительство Великобритании официально обвинило Россию в неудавшейся попытке убийства и выдворило из Англии российских дипломатов. Демонстрируя свою поддержку Британии, еще 28 стран ЕС также выдворили русских дипломатов.

Австрия к этим странам не присоединилась. Вместо этого австрийский канцлер Себастьян Курц и тогдашняя министр иностранных дел Карин Кнайссль выпустили заявление, в котором заявили о желании сохранить с Россией каналы для диалога и выступать "в качестве моста" между Россией и Западом.

Вскоре после этого Кнайссль пригласила Владимира Путина в качестве почетного гостя на свою свадьбу, и танцевала с ним перед телекамерами. Тогда западные союзники Великобритании оказались очень озадаченными близостью Австрии и России.

На этом фоне арест Мюллера австрийскими властями удивил европейское разведывательное сообщество. Он также внес явное охлаждение в российско-австрийские отношения. До такой степени, что Карин Кнайссль вскоре отменила свой визит в Москву.

Источники задаются вопросом: не означает ли столь мягкое наказание Мюллера сигнал Австрии России насчет повторного "замирения"? Но в европейских спецслужбах предпочитают рассматривать вынесенное ему реальное осуждение как свою победу.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Кэтрин Раштон, Доминик Никольс (Katherine Rushton, Dominic Nicholls)