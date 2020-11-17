Почему Армения не применила убийц БПЛА "Байрактар" – комплексы "Бук"

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Кроме новейших зенитных ракетных комплексов "Тор-М2КМ" на вооружении армянской ПВО находятся мобильные ЗРК средней дальности "Бук-М1".

И если первые приняли участие в заключительном этапе конфликта и даже понесли потери, то "Буки" вообще ни разу не засветились за все время этой войны.

А ведь именно это оружие как нельзя больше подходит для борьбы с такими беспилотниками как "Байрактар ТВ2". Что и было продемонстрировано во время событий в Сирии в начале текущего года, когда турецкие войска, воспользовавшись тем, что правительственные силы не подтянули вовремя свои силы ПВО, устроили настоящее избиение с воздуха пехоты, танков и артиллерии САА . Обстановку удалось стабилизировать, только когда в зоне боев появились такие ЗРК.

Точно не известно, каким количеством "Буков" обладает армянская армия. Их демонстрировали лишь один раз, в Ереване, в 2016 году во время парада, посвященного 25-летию независимости Армении. По некоторым данным, комплексы находятся на вооружении военно-воздушных сил и служат для прикрытия мест базирования немногочисленной авиации. Хотя военные эксперты считают, что боевые самолеты, поскольку они практически не использовались, можно было бы рассредоточить по различным площадкам, хорошо укрыть и замаскировать, а эти установки задействовать для прикрытия страдающих от ударов с воздуха транспортных коммуникаций и войск.

Дмитрий Лемешко