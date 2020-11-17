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Вестник Мордовии

Почему Армения не применила убийц БПЛА "Байрактар" – комплексы "Бук"

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Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Кроме новейших зенитных ракетных комплексов "Тор-М2КМ" на вооружении армянской ПВО находятся мобильные ЗРК средней дальности "Бук-М1".

И если первые приняли участие в заключительном этапе конфликта и даже понесли потери, то "Буки" вообще ни разу не засветились за все время этой войны.

А ведь именно это оружие как нельзя больше подходит для борьбы с такими беспилотниками как "Байрактар ТВ2". Что и было продемонстрировано во время событий в Сирии в начале текущего года, когда турецкие войска, воспользовавшись тем, что правительственные силы не подтянули вовремя свои силы ПВО, устроили настоящее избиение с воздуха пехоты, танков и артиллерии САА . Обстановку удалось стабилизировать, только когда в зоне боев появились такие ЗРК.

Точно не известно, каким количеством "Буков" обладает армянская армия. Их демонстрировали лишь один раз, в Ереване, в 2016 году во время парада, посвященного 25-летию независимости Армении. По некоторым данным, комплексы находятся на вооружении военно-воздушных сил и служат для прикрытия мест базирования немногочисленной авиации. Хотя военные эксперты считают, что боевые самолеты, поскольку они практически не использовались, можно было бы рассредоточить по различным площадкам, хорошо укрыть и замаскировать, а эти установки задействовать для прикрытия страдающих от ударов с воздуха транспортных коммуникаций и войск.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Армения
Сирия
Турция
Продукция
Tор-М2
Бук-М1
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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7 комментариев
№1
17.11.2020 04:46
Скорее всего, потому, что 1-ые Бук'и (Бук-М1, на вооружении с 1983) просто находились а неработоспособном состоянии.
Кроме того, последующие версии Бук'ов (в том числе Бук-М1-2, на вооружении с 1998) имели другие ЗУР, несовместимые с Бук-М1 (ЗУР Бук-М1 - 9М38 - могли применяться и в Бук-М1-2). Так что элементарно закончился гарантийный (да и реальный тоже :)) срок службы ЗУР. Это "как минимум".  При полном отсутствии запчастей, комплектующих,  тех. обслуживания, ... .

У Армении было то, что имелось в СА на момент убийства русскими (и армянами :)) СССР. Т.е. техника КАК МИНИМУМ 30-тней давности, реально - больше.  Ну представьте себе ситуацию использования в ВОВ - да еще на "угрожающем небольшом ключевом участке" - техники времен русско-японской войны. Причем не "пистолета-винтовки-бомбы-мины", а техники самой "высокотехнологичной".  

Оса-АКМ примерно тех же годов, но она хоть колесная (и плавающая). Масса Бук-М1 -  32 т, масса Оса-АКМ - 17-18 т. Это к вопросу о движении по горным дорогам и в предгорьях.

Так что странно было бы, если Бук'и (1-ые) использовались бы в НКР.
+1
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№2
17.11.2020 05:01
Цитата, ID: 19550 сообщ. №1
Скорее всего, потому, что 1-ые Бук'и (Бук-М1, на вооружении с 1983) просто находились а неработоспособном состоянии.
У них Бук-М1-2.
Они АЭС охраняют,по крайнее мере встречал такую информацию.
То что они на ходу и рабочие это факт.
0
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№3
17.11.2020 05:29
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
У них Бук-М1-2.

Была информация о наличии Бук-М1-2 на 102 российской базе в Гюмри. Кроме того, был контракт на поставку Бук-М1-2 в Армению в 2016.

Они, конечно, "на ходу".
Если так - то могли быть какие-то условия по их применению (например, "только для обороны  территории Армении"). Это вполне возможно и даже очень вероятно, с учетом ситуации. Конфликт с Азербайджаном после оккупации части его территории армянами был очевиден.
0
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№4
17.11.2020 05:45
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Кроме того, был контракт на поставку Бук-М1-2 в Армению в 2016.
На параде были.
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Они, конечно, "на ходу".
Думаю что да.Если уж ПС и Куб на ходу были.
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Если так - то могли быть какие-то условия по их применению (например, "только для обороны  территории Армении"). Это вполне возможно и даже очень вероятно, с учетом ситуации.
Не знаю.Скорей всего охрана АЭС важнее.Армяне С-300 и Торы тоже ведь не все пустили в Карабах.
С-300ПТ так и остались под Ереваном.
0
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№5
17.11.2020 11:30
Всё просто друг Сороса Пашинян зарание слил Карабах , победа в этой войне ему была не нужна . Вопрос почему ? я думаю с размахом на будующую интеграцию Армении с ЕС (как вариант)
0
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№6
17.11.2020 13:03
Цитата, ID: 19550 сообщ. №1
Это к вопросу о движении по горным дорогам и в предгорьях.
Среди потерь армянского ПВО значились 1С91, что-то от 125-ки и даже 1С32 . Бука не было
0
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№7
17.11.2020 13:09
Цитата, q
я думаю с размахом на будующую интеграцию Армении с ЕС (как вариант)
Никому они в ЕС не нужны. Туда и гораздо более развитые в экономическом плане страны пробиться не могут.
0
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