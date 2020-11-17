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Интерфакс-АВН

Российский ЦПВС в Сирии призвал незаконные вооруженные формирования встать на путь мира

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Российская военная полиция в сирийской провинции Идлиб
Российская военная полиция в сирийской провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Алаеддин

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - В Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии за сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщил на брифинге в воскресенье вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

"В провинции Идлиб - 18 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Латакия - 5 обстрелов, в провинции Хама - 6 обстрелов", - отметил он.

Вместе с тем, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки не зарегистрировано, указал Гринкевич.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - сказал замруководителя российского ЦПВС в САР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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